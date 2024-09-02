Космонавт рассказал, какими должны быть системы регенерации воды для межпланетных миссий

Спецкор ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поделился видеокадрами работы системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги на борту Международной космической станции

МКС, 31 августа. /ТАСС/. Межпланетные и лунные экспедиции требуют создания установок замкнутого цикла для полной регенерации воды из продуктов жизнедеятельности экипажа и атмосферы космической станции, передает спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеокадрами работы системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги на борту МКС. "Сейчас на российском сегменте МКС эксплуатируются частично замкнутые комплексы обеспечения жизнедеятельности. Для межпланетных и лунных экспедиций необходимо, конечно, модернизировать эти системы и, прежде всего, создать установки замкнутого цикла для полной регенерации воды из продуктов жизнедеятельности экипажа и из атмосферы космической станции", - сказал Кононенко.

По его словам, влага, которая попадает в атмосферу МКС при дыхании и потоотделении членов экипажа, является еще одним источником воды на станции. "На борту РС (российского сегмента - прим. ТАСС) МКС работает система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги - СРВ-К2М. Влага, содержащаяся в атмосфере станции, конденсируется на холодных панелях теплообменников-осушителей системы терморегулирования. Конденсат содержит в себе большое количество растворенных примесей, которые выделяются в атмосферу станции как космонавтом в процессе его жизнедеятельности, так и оборудованием. Поэтому получение питьевой воды из конденсата требует специальной очистки его от примесей, для чего конденсат пропускается через множество разных фильтров", - отметил Кононенко.

Космонавт уточнил, что при хорошем качестве очистки получается чистая дистиллированная вода. "Но такая вода не пригодна для питья по своим вкусовым качествам и по физиологическому воздействию на организм. Для минерализации воды производится ее насыщение солями кальция и магния, далее ее консервация ионами серебра, которые обладают бактерицидным действием и увеличивают срок хранения воды. На выходе из установки получается очищенная от примесей, насыщенная минералами и прошедшая бактериальную очистку вода, пригодная для питья", - сказал он.

Система может обеспечить производство до 1,5 л воды на 1 члена экипажа. "Пить эту воду можно через блок раздачи и подогрева, который предназначен для пастеризации питьевой воды и ее выдачи экипажу в горячем и теплом виде для питья и приготовления сублимированных напитков и пищи из сублимированных продуктов", - добавил Кононенко.