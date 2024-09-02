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Военное обозрение

Армия США заключила контракт на производство противотанкового оружия Javelin на 1,3 млрд долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США заключила с совместным предприятием JJV двух оборонных компаний – Lockheed Martin и Raytheon контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов на производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, пишет американское издание Defense News.

Издание отмечает, что спрос на Javelin растет во всем мире, особенно в связи с тем, что Украина продолжает широко использовать это оружие в борьбе с российскими войсками.

Часть нового контракта предусматривает производство 4000 единиц Javelin для пополнения запасов, которые изрядно опустели из-за поставок на Украину.

Компании сообщили, что их совместное предприятие обслуживает более 25 международных клиентов по всему миру, включая Косово, одного из своих новых клиентов, и произвело более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командно-пусковых установок.

Помимо Косово, с начала конфликта на Украине JJV получило большое количество заказов от новых международных клиентов, включая Албанию, Латвию, Румынию, Болгарию, Марокко, Таиланд и Бразилию. К ним планирует присоединиться и Польша.

Учитывая возросший спрос на Javelin во всем мире, наша способность наращивать производство для поддержки наших клиентов по всему миру сейчас важнее, чем когда-либо

— заявил вице-президент JJV Дэйв Пантано.

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Страны
Албания
Болгария
Бразилия
Латвия
Марокко
Польша
Румыния
США
Таиланд
Украина
Продукция
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