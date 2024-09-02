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Интерфакс-АВН

В Ростовской области будет заново открыто высшее военное командное училище связи

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Связист ВС РФ развертывает средства связи
Связист ВС РФ развертывает средства связи.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ утвердило распоряжение о создании Новочеркасского высшего военного командного училища связи.

"Главная цель создания учебного заведения - наращивание выпуска высококвалифицированных офицеров-связистов с учётом увеличения штатной численности вооружённых сил", - сообщил в субботу сайт правительства РФ.

Первый набор курсантов планируется провести в 2026 году. Предполагается, что училище будет ежегодно выпускать более 1,1 тысячи специалистов. Обучение будет вестись по таким направлениям, как системы радиосвязи спецназначения, системы специальной спутниковой связи, системы коммуникации и сети связи специального назначения, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения. После пяти лет учёбы выпускникам будет присваиваться воинское звание лейтенанта и квалификация инженер с выдачей диплома государственного образца.

Распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Высшее военное командное училище связи будет располагаться в помещениях кадетского корпуса Войска Донского ("Красные казармы"). После реконструкции в этом историческом здании разместится административно-учебный корпус. Рядом запланировано строительство учебно-лабораторного корпуса, казарм, спортивного зала и других сооружений. Помимо этого, под Новочеркасском предполагается развернуть современную полевую учебно-материальную базу.

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Россия
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Военные учения
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