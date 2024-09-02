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ТАСС

Эксперт: завершение конфликта на Украине зависит от осознания США своих потерь

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Запад усиленно разжигает конфликт на Украине масштабными поставками вооружений и военной техники. Военно-транспортный самолет C17 разгружает очередную партию оружия. Фото Reuters
Запад усиленно разжигает конфликт на Украине масштабными поставками вооружений и военной техники. Военно-транспортный самолет C17 разгружает очередную партию оружия. Фото Reuters.

У Европы мало шансов оказать решающее влияние на этот процесс, отметил преподаватель Университета Сержи Эдуар Юссон

ПАРИЖ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. У Европы мало шансов оказать решающее влияние на завершение украинского конфликта и реальным поводом для этого станет осознание американскими элитами масштабов понесенных ими потерь. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился преподаватель парижского Университета Сержи и основатель ассоциации Institut Brennus, историк Эдуар Юссон.

"Конфликт на Украине закончится, когда часть американских правящих элит поймет, что от продолжения войны они больше теряют, чем выигрывают. Те, кто принимает решения в США и ЕС, мало страдают от последствий своей поддержки Киева, в отличие от народа, который напрямую страдает от эффекта бумеранга санкций", - считает он.

Юссон заявил, что в настоящее время Европейский союз (ЕС) все больше превращается в "конвейер американской политики" и его участники вряд ли смогут инициировать прекращение конфликта. Он отметил, что в Европе всегда было принято придерживаться условий договоров, лежащих в основе мира на континенте, и уважать подписавшие их державы. "С точки зрения практики международного права, Россия - европейская страна. С другой стороны, Соединенные Штаты - постоянный дестабилизирующий фактор", - добавил он.

Специалист по истории международных отношений с сожалением констатировал, что сейчас у России мало поводов доверять США, которые "никогда не соблюдают подписанные договоры". "Это не значит, что мы не можем договориться о новом балансе сил. Но мы должны помнить, что США всегда будут пытаться навязать свои правила игры", - добавил он. По его мнению, сейчас западные лидеры "просто отрицают реальность" и в таких условиях с ними трудно о чем-то договариваться.

"Пока же идет конфронтация, пусть даже непрямая. Но я не думаю, что будет какая-либо эскалация: ядерные средства сдерживания остаются актуальными", - заключил Юссон. 

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