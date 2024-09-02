Столтенберг отрицает причастность НАТО к атаке на Курскую область

Генеральный секретарь альянса отметил, что Киев заранее не проинформировал организацию о своих планах

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оправдывает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, но отрицает какую-либо причастность к ней альянса. В интервью газете Welt am Sonntag он заявил, что Киев заранее не проинформировал организацию о своих планах.

"Украина не обсуждала с НАТО свои планы наступления на Курскую область заранее. В этом отношении НАТО не играла никакой роли", - резюмировал он.

При этом, заявил генсек альянса, "российские солдаты, танки и базы являются законными целями".

В то же время он признал, что атака ВСУ на Курскую область связана с рисками. "Но это решение Украины, как защитить себя", - сказал Столтенберг.