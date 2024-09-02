Ядерная реакция: каким может быть российский ответ на новую атомную бомбу США

Модернизированная модель впервые испытана с борта истребителя F-35A

США ведут испытания модернизированной модели атомной бомбы, которая может применяться многоцелевыми истребителями. Впервые такое изделие было испытано с борта истребителя F-35A. Как меняются возможности американского арсенала ядерных боеприпасов в последние годы и какими могут быть ответные действия России на ведущиеся за океаном работы — в материале «Известий».

Опасная модернизация

На этой неделе в открытых источниках появилось видео испытаний новой американской термоядерной авиационной бомбы B61-12. На полигоне в штате Невада был впервые выполнен сброс боеприпаса с борта истребителя F-35A. Конечно, сбрасывалась реальная бомба, но без ядерного взрывного устройства. Такого рода мероприятия позволяют провести совместные испытания носителя, аэродинамического корпуса бомбы, а в случае с бомбой В61-12 еще и системы управления и наведения.

В 2022 году эта же бомба была испытана с борта стратегического бомбардировщика B-2A Spirit, а теперь дошла очередь и до многоцелевого истребителя F-35A, который становится, вероятно, основным ее носителем при применении в рамках определенного театра военных действий, т.е. когда подобные боеприпасы выполняют роль тактического ядерного оружия.

B61-12 Источник изображения: Фото: Sandia National Laboratories

Начиная с 2023 года США начали замену новыми В61-12 старых бомб в арсеналах, и в том числе на европейском континенте. Вообще, новая модель заметно меняет возможности американского ядерного арсенала. Во-первых, она не производится с нуля, а является модификацией ранее выпущенных моделей бомб B61 и, соответственно, имеет термоядерный заряд с изменяемой мощностью до 50 кт. Это следует в том числе из того, что в США с 90-х годов не велось производство новых термоядерных зарядов и в новой бомбе использованы боевые части от ранее выпущенных моделей. Во-вторых, новая бомба стала высокоточной — она оснащается системой управления с инерциальной и спутниковыми подсистемами, которая вместе с управляемой хвостовой частью делает ее аналогичной управляемым бомбам JDAM. Габариты позволяют размещать ее во внутренних отсеках вооружения истребителей F-35, равно как и стратегических бомбардировщиков. На наружной подвеске бомба также может применяться, например, самолетами F-15 и в перспективе, вероятно, и другими машинами американских ВВС. Боеприпас имеет длину 3,6 м и массу 375 кг. Т.е. любые самолеты-носители могут нести по несколько таких изделий, и в том числе во внутренних отсеках вооружений.

В общем, в итоге программы модернизации ВВС США получили и ведут развертывание фактически новой и высокоточной ядерной бомбы. Всего их планируется произвести не менее 400 единиц. Это немало, особенно с учетом того, что под все 400 экземпляров у США есть заметно более 1000 потенциальных носителей.

Но это не всё. В 2023 году за океаном была начата разработка более современной модели — В61-13. Судя по всему, она предназначена уже для стратегической авиации и является модификацией бомб B61-7. Базовое ее отличие в более высокой мощности термоядерного заряда — с верхним порогом до 360 кт. К слову, такие бомбы не размещались ранее в Европе.

Истребитель F-35A Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cynthia Griggs

Каковы боевые возможности обновленных 50-килотонных бомб? Может быть, такая мощность несущественна? Увы, но это достаточно большая мощность заряда — она может уничтожить небольшой город с десятками тысяч жертв. Если же говорить о военных объектах, то с учетом высокой точности попадания, вероятно, такой бомбой можно уничтожить даже высокозащищенные объекты, которые рассчитаны на ядерный взрыв на расстоянии в сотни метров. В случае с новыми моделями промах будет измеряться единицами метров. В общем, весьма агрессивная и опасная модернизация, дающая тактическим ядерным бомбам новые свойства.

Возможные ответы

Логика военного противостояния предполагает соответствующее ответное действие на любое изменение стратегического равновесия между ядерными державами. Как здесь будет действовать Россия? Конечно, мы можем только рассмотреть несколько гипотез о возможных ответных изменениях российского ядерного потенциала.

Во-первых, ответ может быть асимметричным. То есть мы можем компенсировать качественные изменения американского тактического ядерного потенциала развитием стратегических ядерных сил — ракетный комплекс «Сармат» или будущий термоядерный «Посейдон» могли бы легко компенсировать любые изменения такого рода.

Во-вторых, ответ может быть ракетным. Мы видели в ходе учений российских ядерных сил макеты гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые предназначены для уничтожения любых защищенных объектов. Сбить «Кинжал» крайне сложно, а точность попадания его система наведения обеспечивает такую же, как у управляемых бомб JDAM. Возможная мощность ядерного заряда не менее 50 кт. С учетом дальности действия в 2000 км можно поразить почти любую цель на европейском континенте. Очень эффективный ответ. А кроме «Кинжалов» ядерные боевые части могут нести и другие ракеты, которые могут применяться самолетами фронтовой авиации типа Су-34 или Су-30СМ и не только.

Су-30СМ ВКС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В-третьих, в России также наверняка ведутся работы по модернизации наших традиционных ядерных боеприпасов, то есть свободнопадающих бомб с ядерными зарядами. Они могут получать обновленную электронику и, например, модули планирования и коррекции (УМПК), которые также обеспечивают превращение обычной бомбы в высокоточный боеприпас. Тактические атомные бомбы имеют калибр не более 500 кг и, следовательно, могут вполне оснащаться простыми и надежными УМПК.

В общем, нам совершенно точно есть чем ответить на изменения американского ядерного потенциала, и этот ответ может оказаться значительно менее финансово емким и более эффективным, чем программа модернизации бомб B61.

Дмитрий Корнев