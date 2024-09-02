infoBRICS: гибель пилота F-16 оказалась для Киева очень серьезной потерей

На Украине погиб очередной пилот, прошедший обучение на F-16, пишет infoBRICS. Это случилось в результате ракетного удара либо в воздушном бою. Киев потерял первый американский истребитель. Но более серьезным ударом стала потеря пилота, способного на нем летать.

Драголюб Боснич

Депутат Верховной рады Игорь Полищук разместил (а затем удалил) некролог украинскому пилоту, подполковнику Алексею Месю с позывным "Moonfish", погибшему 26 августа. Месь был одним из первых пилотов, прошедших обучение на истребителях F-16. По имеющимся данным, он также участвовал в переговорах с Соединенными Штатами о передаче истребителей F-16 неонацистской хунте. Месь служил в 204-й бригаде тактической авиации, дислоцированной на авиабазе Луцк на северо-западе Украины. В 204-й бригаде использовались советские МиГ-29 (в частности, версия МУ1), и планировалось, что после завершения обучения она перейдет на F-16. Сообщается, что Месь был одним из немногих украинских пилотов, хорошо владеющих английским языком, поэтому его сразу же выбрали для обучения на американских истребителях. Неясно, был ли он убит в Луцке или на какой-то другой авиабазе. Точные обстоятельства его гибели также пока не разглашаются. Есть предположение, что он погиб либо в результате ракетного удара, либо, возможно, в воздушном бою.

Если это правда, то это также может означать, что он управлял F-16 и был сбит либо российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) большой дальности, либо, возможно, истребителями – высокотехнологичным Су-35С или сверхвысотным перехватчиком МиГ-31БМ. Во время последних массированных ударов по целям на территории, оккупированной киевским режимом, российские военные использовали множество ракет и беспилотников. Есть сведения, что неонацистская хунта была вынуждена держать некоторые F-16 в воздухе, чтобы избежать их уничтожения на земле. Однако в этом случае американские истребители подвергались бы атакам средств ПВО, самолетов-перехватчиков и истребителей для завоевания превосходства в воздухе. На момент написания этой статьи эта гипотеза ещё не подтверждена, но многочисленные российские источники уже вовсю о ней трубят. Другая версия гласит, что F-16 был уничтожен на земле, поскольку 26 августа российские войска нанесли удары по базам тактической авиации в Хмельницкой, Волынской и Ивано-Франковской областях.

Согласно военным источникам, Кремль также нанес удар по аэродрому Староконстантинов, где базируется 7-я бригада тактической авиации, известная своими тактическими ударными самолетами Су-24М/МР (переоборудованными для использования различных видов вооружений НАТО, включая малозаметные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG). Сразу после обнаружения российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины истребители (в том числе F-16) взлетали и зависали на низкой высоте в течение двух-трех часов. Российские войска, в свою очередь, дожидались пока истребители вернутся на авиабазу, после чего наносили ещё один удар, в результате которого, как сообщается, был уничтожен как минимум один F-16. Хотя эта информация еще не проверена, есть много признаков того, что это может оказаться правдой, включая возможную триангуляцию F-16 с помощью российских космических средств ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка), таких как спутники.

Глава неонацистской хунты Владимир Зеленский хвастался, что истребители F-16 якобы использовались для сбивания российских крылатых ракет во время вышеупомянутых дальнобойных высокоточных ударов. Если это правда, то это явно указывает на то, что американские истребители действительно находились в воздухе во время этих ударов, подвергая себя возможному обнаружению и уничтожению российскими военными. Было проведено множество анализов, насколько F-16 эффективны против передовых российских систем ПВО и/или авиации. Из-за значительно более низкой технологической базы у киевского режима никогда не было ни единого шанса сравниться с российскими военными, особенно в воздушном бою. Бесчисленное количество украинских летчиков, совершавших самоубийственные вылеты, закончили печально. За последние месяцы местные СМИ опубликовали множество сообщений о гибели украинских пилотов.

12 августа погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации капитан Александр Мигуля. Еще в середине мая сообщалось, что 831-я бригада тактической авиации, базирующаяся в Миргороде, потеряла подполковника Дениса Василюка, одного из лучших украинских летчиков. Василюк был начальником штаба бригады и первым заместителем командира авиационной эскадрильи – это одна из самых серьезных потерь неонацистской хунты. Всего за два месяца до этого майор Андрей Ткаченко, летчик-истребитель, погиб при выполнении боевого задания в районе Донбасса. Месяцем ранее погиб Владислав Рыков, летчик 299-й бригады тактической авиации, а также один из самых опытных пилотов ВС ВСУ. Бывали случаи, когда неонацистская хунта теряла сразу трех летчиков за один день. Так, в августе 2023 года погибли три украинских пилота, включая Андрея Пильщикова (позывной "Juice"), что стало беспрецедентной потерей для Киева.

Таким образом, даже если сообщения о возможном уничтожении первого F-16, полученного от НАТО, окажутся всего лишь слухами, сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьезным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить летчиков-истребителей, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой), как это происходит между украинскими и натовскими пилотами, а также их советскими и западными истребителями. Первые гораздо более надежны и экономичны, а также просты в обслуживании. С другой стороны, натовские истребители гораздо более чувствительны к тем вещам, которые не беспокоят их российские/советские аналоги.

Лучшее, что могут сделать украинские летчики, – это просто бежать и, возможно, даже бежать в Россию, где они смогут добиться того, чего никогда не смогли бы добиться на Западе. Одним из примеров тому – Алексей Зубрицкий, бывший украинский летчик, а ныне российский космонавт. Он скоро полетит на МКС, где американские астронавты застряли из-за постоянных отказов космической техники США.

Автор – независимый геополитический и военный аналитик