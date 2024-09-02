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ТАСС

Сакс заявил, что Украина проигрывает на поле боевых действий

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Директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс
Директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Астафьев

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета отметил, что операция ВСУ в Курской области "лишена какого-либо смысла с военной точки зрения"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Киев проигрывает на поле боя, а операция ВСУ под Курском не имеет никакого смысла с военной точки зрения. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

"Украина проигрывает на поле боя. <...> У них нет людей, нет оружия, нет ПВО", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Сакс уверен, что операция ВСУ в Курской области "лишена какого-либо смысла с военной точки зрения".

Он также отметил, что Россия на протяжении всего конфликта говорила, что есть возможность договориться и найти решение, но "Запад, США и особенно Великобритания отказывались", утверждая, что они смогут победить, но в итоге Украина несет тяжелые потери. "Это продолжается, потому что никто на Западе не хочет взять на себя ответственность и искать способ завершить [конфликт]", - убежден эксперт.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 800 военнослужащих и 75 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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