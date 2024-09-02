Балтийский флот провел учения Центра РЭБ по борьбе с беспилотниками

Мобильная группа РЭБ по борьбе с БПЛА применила против разведывательных и ударных беспилотников условного противника новейшие противодронные ружья и средства обнаружения

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Тактико-специальные учения подразделений отдельного Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированного в Калининградской области, прошли на Балтийском флоте, сообщила его пресс-служба. С учетом опыта спецоперации были отработаны вопросы радиоэлектронной разведки, противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) различного типа.

"По легенде учения в зону ответственности флота зашел отряд кораблей-носителей крылатых ракет ВМС иностранных государств. Экипажи комплекса РЭБ "Мурманск-БН", стоящего на вооружении центра, провели оперативное наращивание средств, находящихся на постоянном боевом дежурстве. В ходе проведения радиоэлектронной разведки специалисты РЭБ выявили и классифицировали радиочастоты нескольких самолетов-разведчиков с авиационным комплексом радиообнаружения и наведения", - говорится в сообщении.

В ходе учений мобильная группа РЭБ по борьбе с БПЛА применила против разведывательных и ударных беспилотников условного противника новейшие противодронные ружья и средства обнаружения, которые широко применяются в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты РЭБ тем самым прикрыли объекты и станции комплекса РЭБ "Мурманск-БН" от воздействия беспилотников и обеспечили стабильную работу экипажей радиопомех.

В пресс-службе отметили, что в пределах балтийской морской зоны дежурные силы и средства РЭБ регулярно выявляют частоты радиосвязи в коротковолновом диапазоне кораблей, подводных лодок, самолетов базовой патрульной авиации и стратегических бомбардировщиков ВМС иностранных государств.

"Мурманск-БН" - коротковолновый береговой комплекс РЭБ. С его помощью можно вести радиоразведку, осуществлять перехват и подавление сигналов противника по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5 тыс. км. Комплекс способен обнаруживать и пеленговать типовые средства КВ-радиосвязи и создавать помехи линиям КВ-радиосвязи в оперативно-стратегических и оперативно-тактических звеньях управления противника.