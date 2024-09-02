В США захотели пересадить солдат на мотопарапланы

Popular Mechanics: в США захотели оснастить армию мотопарапланами

Армия США захотела пересадить солдат на мотопарапланы. Военные запросили идеи по созданию системы аэромобильности личного состава Personnel Air Mobility System (PAMS), пишет Popular Mechanics.

Военные хотят получить парапланерную систему, состоящую из параплана и наспинной силовой установки с электромотором, которая обеспечивает взлет и перемещения в воздухе. «Ожидается, что будущие угрозы на поле боя потребуют проведения рассредоточенных операций небольшими подразделениями в сложных, противоречивых условиях», — сообщили в армии США.

Оснащенные электромотором парапланы смогут действовать в условиях, где системы противовоздушной обороны мешают применять вертолеты и транспортные самолеты. Мотопарапланы можно применять для разведки, переброски войск, заброса диверсантов и их эвакуации. Военные хотя получить устройства с дальностью полета до 300 километров, грузоподъемностью до 180 килограммов и высотой полета 6 тысяч метров.

Как пишет издание, мотопарапланы просты в использовании, поэтому пилотов можно подготовить за очень короткое время. Также они могут летать на малой высоте, оставаясь невидимыми для радаров противника.

Ранее в августе стало известно, что компания AeroVironment и Пентагон заключили контракт на поставку армии США беспилотных летательных аппаратов Switchblade на сумму около миллиарда долларов.