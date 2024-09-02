Польша заявила, что не будет обучать солдат ВСУ на территории Украины

Замглавы Минобороны страны Павел Залевский отметил, что российские беспилотники и ракеты не будут сбивать с помощью сил и средств, расположенных на польской территории

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Польша не станет обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины на ее территории. Об этом заявил заместитель главы польского Минобороны Павел Залевский.

По информации портала onet.pl, основной причиной отказа Варшавы стала высокая стоимость проекта, а также его длительность и организация. Залевский отметил, что Польша выступает за продолжение обучения украинцев на территории ЕС. "На наш взгляд, это самое эффективное решение, и мы не ожидаем здесь каких-либо изменений", - приводит портал слова заместителя министра.

Залевский также отметил, что российские беспилотники и ракеты не будут сбиваться с помощью сил и средств, расположенных на территории Польши. "Радикального усиления Западом ПВО Украины должно быть достаточно, и такая поддержка со стороны польской авиации не требуется", - сказал он.