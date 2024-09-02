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ТАСС

СМИ: Украина использует автодороги вместо авиабаз для приема F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: EUTERS

Украинские военнослужащие делают это, чтобы снизить вероятность нанесения удара по самолетам со стороны российских средств ПВО, отметил бывший военный летчик Ксавье Тительман

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Украинские военные приспособили участки автодорог для приема самолетов F-16 вместо авиабаз, чтобы снизить вероятность нанесения удара по ним. Об этом сообщил телеканал LCI, опубликовавший видеозапись с одной из таких дорог.

Бывший военный летчик Ксавье Тительман рассказал в эфире телеканала, что на некоторых участках автодорог, по которым могут передвигаться автомобили, демонтировали центральные разделители и отремонтировали асфальт. По его словам, это необходимо для того, чтобы, помимо прочего, снизить риск поражения самолетов со стороны российских средств ПВО. В эфире телеканала также было отмечено, что российские военные осведомлены о местоположении украинских авиабаз и регулярно наносят по ним удары.

Приглашенный в эфир в качестве эксперта французский генерал Мишель Яковлефф в свою очередь заявил, что ранее НАТО прибегала к подобным методам в других странах. Вместе с тем он признал, что взлеты с дорог сопряжены с большими рисками, нежели взлеты с подготовленных для работы с такими самолетами.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел детали происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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