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ТАСС

ЕС направит Украине прибыль от активов РФ к марту 2025 года

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Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что часть средств от первого транша уже передали напрямую Киеву

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз направит следующий транш прибыли от замороженных активов России на военную помощь Украине к марту 2025 года. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран сообщества в Брюсселе.

"К марту будет второй транш прибыли от активов. Он будет направлен на укрепление украинской оборонной индустрии", - сказал он.

По словам Борреля, часть от первого транша объемом €1,5 млрд уже направлена напрямую Украине для укрепления ее оборонной промышленности. 

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