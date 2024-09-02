Вступление Украины в ЕС не менее опасно, чем членство в НАТО

Ситуация на линии боевого соприкосновения становится катастрофической для ВСУ. По мере того, как формируются условия для новых "котлов", одни выступают с идеями о том, как можно принудить Украину к скорейшим мирным переговорам. А другие в то же время требуют дать ей в руки оружие, которое поможет Киеву победить. В последнее почти никто не верит, но сам факт подобных призывов доказывает: Москве предстоит добиваться, чтобы Украине запретили вступать в любые международные альянсы.

"На президента Владимира Зеленского обрушился целый шквал критики со стороны солдат, законодателей и военных аналитиков из-за стремительного продвижения российской армии на востоке страны с тех пор, как Киев развернул свое дерзкое контрнаступление, — отмечает британская Financial Times. — Многие украинцы ликовали, когда ВСУ перешли в наступление в начале августа, надеясь, что этот смелый гамбит вынудит Москву перенаправить ресурсы на новый фронт и переломит ход конфликта в пользу Киева. Однако прорыв линии фронта в стратегически важной Донецкой области на этой неделе повлек за собой новые упреки в адрес руководства в Киеве. При этом критики утверждают, что позиции Украины были ослаблены переброской тысяч закаленных в боях солдат ВСУ ради рискованных операций"

О том, что фронт на Донбассе вот-вот посыплется, сегодня не пишут и не говорят только самые упертые проукраинские СМИ и насмерть зажатые в цензурные тиски украинские журналисты. Остальные согласны с тем, что наступающая осень может стать катастрофической для Украины с точки зрения военной обстановки. И весьма вероятно, грядущая зима принесет с собой уже не заморозку конфликта, а необходимость скорейших мирных переговоров.

При этом мало кто из политологов и военных экспертов задается вопросом: а что будет после того, как Москва и Киев заключат соглашение, кладущее конец военной фазе конфликта? Как обеспечить долговременность договоренностей? Ведь ни для кого в мире не секрет, что украинская власть действует исключительно под указке с Запада. И значит, пока у него не будут связаны руки, ситуация может опять обострится…

"Разрешение конфликта зависит от двух важных вопросов: во-первых, захочет ли Путин прекращать боевые действия и, во-вторых, смогут ли западные союзники Украины предложить ей должную защиту без полноценного членства в НАТО? — полагает обозреватель гонконгской South China Morning Post Джозефин Ма. — Если ответы на оба вопроса положительные, то мирное урегулирование нельзя назвать невозможным".

Более того, становится возможным не только мирное урегулирование конфликта, но и гарантии его невозобновления в будущем. Отказ от принятия (вернее, втягивания) Украины в НАТО снимает и вопрос о демилитаризации страны. Само собой, у того, кто не претендует на членство в военном альянсе, не должно быть и вооруженных сил — пусть даже таких игрушечных, как у Эстонии или Латвии. В противном случае с помощью западных "инструкторов" украинские военные вновь получат возможность втихую нарастить мощь — и попробовать силой вернуть территории, присоединившиеся к России. А стоящий за их спиной Североатлантический альянс сделает в глазах Киева такую попытку более реальной.

"Организация Североатлантического договора утверждает, что каждая страна вправе на собственный выбор в сфере безопасности, и Владимир Зеленский неоднократно обращался к альянсу с просьбой предоставить его стране полноправное членство, — подчеркивает Джозефин Ма. — Путин вряд ли на это согласится, поскольку его опасения по поводу безопасности перевешивают издержки боевых действий для его страны".

Это справедливый вывод. Присутствие на западной границе России такой обширной и откровенно антироссийской страны, как Украина в ее нынешнем изводе — само по себе угроза. Если же воинственный сосед еще и станет членом НАТО — это фактически гарантия нового конфликта. И Москва всеми силами стремится избежать такого развития событий, добиваясь демилитаризации Украины и обеспечения ее вечного нейтрального статуса.

Североатлантический альянс и сам не рад заплесневевшей идее украинского членства. Это ясно продемонстрировал последний саммит НАТО, прошедший в Вашингтоне в начале июля нынешнего года. Именно там начали звучать идеи насчет "институциональных мостов" к членству и тому подобные канцеляризмы. Все они маскировали нежелание Альянса принимать в состав такого проблемного и непредсказуемого члена, как Украина.

Колебания Североатлантического альянса связаны не только с опасностью украинского членства, но и с непредсказуемым будущим самой организации. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен "взорвать" НАТО, выведя из него США. Дескать, европейские страны так мало тратят на оборону и так откровенно сидят на американской шее, что Вашингтону пора избавляться от нахлебников.

Европа трамповские угрозы восприняла всерьез — и принялась размышлять над созданием собственного оборонного альянса. Тем самым добавив еще одну переменную в и без того головоломную задачу по поиску мира на Украине и гарантий ее внеблокового статуса.

Напомним: кроме членства в НАТО, киевская хунта требует еще и принять Украину в Евросоюз. Брюссель пошел у нее на поводу, в июне объявив о начале переговоров с Киевом по этому поводу. Процесс этот не будет простым, поскольку многие страны Восточной Европы, например, Польша, выдвигают множество трудновыполнимых условий для принятия окончательного решения. И все-таки шансы на принятие Украины в Евросоюз куда больше, чем в Альянс.

Москва была вовсе не против этого, о чем еще в начале СВО объявил Владимир Путин. Но за два года ситуация решительно изменилась. Сегодня Евросоюз выступает в поддержку Киева куда более агрессивно, чем НАТО. Объясняется это мифической "русской угрозой", а на деле является попытками отгородиться от России украинскими землями и штыками.

Классический пример — заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о необходимости предоставить Киеву разрешение наносить западным оружием удары по российской территории. При этом мсье Боррель, как всегда, постарался прикрыть тыл, сказав: "Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину".

Кровожадная настойчивость ЕС — лучший аргумент в пользу того, что Украина должна оставаться вне всех и всяческих союзов. В противном случае, отказавшись от вступления в НАТО и продавив право на членство в Евросоюзе, Киев все равно станет наконечником нацеленного на Россию военного альянса — просто не мирового, а западноевропейского. И угроза возобновления конфликта, чего Москва старается избежать любой ценой, вновь станет реальной.

Антон Трофимов