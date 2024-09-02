Войти
РИА Новости

Каспийская флотилия пополнится кораблями с высокоточным оружием

211
0
0
Пуск ракеты с палубы корабля ВМФ России
Пуск ракеты с палубы корабля ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Главком ВМФ Моисеев: Каспийская флотилия получит корабли с высокоточным оружием

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Боевой состав Каспийской флотилии в ближайшее время пополнится кораблями с высокоточным оружием, заявил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Основу кораблей с высокоточным оружием типа "Калибр" для Каспийской флотилии составляют малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М".

"В ближнесрочной перспективе будет продолжено оснащение Каспийской флотилии кораблями, оснащёнными высокоточным оружием. Будет развиваться и береговая составляющая флотилии, как по направлениям оснащения вооружением, так и по направлениям интенсификации боевой учёбы и практической подготовки личного состава", - отметил Моисеев, слова которого цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе своей рабочей поездки на Каспийскую флотилию он заслушал доклады командования о ходе боевой подготовки сил в летнем периоде обучения и, в частности, о работе по развитию инфраструктуры базирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
Военные учения
КФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 03:47
  • 4254
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 02:50
  • 1
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 31.08 11:45
  • 4
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 31.08 03:03
  • 1
Forbes: вторжение ВСУ в Курскую область не убрало силы РФ с основного фронта
  • 31.08 02:52
  • 1
Патрульный корабль "Виктор Великий" передадут ВМФ в 2024 году
  • 31.08 02:36
  • 1
"Ак Барс" планирует модернизировать патрульные корабли проекта 22160
  • 31.08 02:22
  • 1
Корейский вариант Abrams обстреляли советскими «Манго»
  • 30.08 20:08
  • 1
Официальная презентация польского F-35 в США: есть нюансы
  • 30.08 13:21
  • 15
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 30.08 02:08
  • 581
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР