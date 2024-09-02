Каспийская флотилия пополнится кораблями с высокоточным оружием

Главком ВМФ Моисеев: Каспийская флотилия получит корабли с высокоточным оружием

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Боевой состав Каспийской флотилии в ближайшее время пополнится кораблями с высокоточным оружием, заявил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

Основу кораблей с высокоточным оружием типа "Калибр" для Каспийской флотилии составляют малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М".

"В ближнесрочной перспективе будет продолжено оснащение Каспийской флотилии кораблями, оснащёнными высокоточным оружием. Будет развиваться и береговая составляющая флотилии, как по направлениям оснащения вооружением, так и по направлениям интенсификации боевой учёбы и практической подготовки личного состава", - отметил Моисеев, слова которого цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе своей рабочей поездки на Каспийскую флотилию он заслушал доклады командования о ходе боевой подготовки сил в летнем периоде обучения и, в частности, о работе по развитию инфраструктуры базирования.