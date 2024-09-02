Нидерланды призвали учитывать риски при подготовке солдат для Украины

Глава Минобороны королевства Рубен Брекельманс отметил, что страна уже активно участвует в обучении украинских военнослужащих

ГААГА, 30 августа. /ТАСС/. Нидерланды считают необходимым учитывать риски безопасности при рассмотрении вопроса подготовки Евросоюзом солдат на Украине. Об этом заявил глава Минобороны королевства Рубен Брекельманс, чьи слова приводит газета De Telegraaf.

"Мы не говорим нет заранее, - отметил он. - Но мы должны тщательно взвесить все выгоды и риски. Мы видим, что авиаудары наносятся по всей Украине".

Нидерланды, заметил министр, уже активно участвуют в обучении украинских военнослужащих. Быстрая и эффективная подготовка солдат в больших масштабах является крайне важным вопросом, подчеркнул Брекельманс.

Как отмечает De Telegraaf, идею подготовки украинских военнослужащих силами ЕС на Украине выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон. Одни страны, например прибалтийские государства, поддерживают эту инициативу, тогда как другие, например Германия, опасаются, что Россия воспримет отправку западных солдат в учебных целях на Украину как эскалацию, добавила газета.