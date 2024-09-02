Крутые берега

Военный историк Дмитрий Болтенков — о роли ракетных соединений ВМФ в специальной военной операции

Президент России Владимир Путин присвоил 15-й береговой ракетной бригаде почетный титул «Гвардейская». Это первое такое звание, полученное береговыми ракетно-артиллерийскими войсками за всю их историю. Какую роль играет этот род войск в специальной военной операции?

Сначала немного истории. Власти как Российской империи, так и Советского Союза всегда очень внимательно относились к защите своих берегов. Русские инженеры построили немало береговых артиллерийских батарей. Они сыграли свою роль в годы Великой Отечественной войны, хотя и вели в основном огонь по пехоте врага, а не по морским целям.

После ВОВ появились первые ракеты класса «поверхность – поверхность». Их было решено использовать и в качестве берегового противокорабельного оружия в стационарном и мобильном вариантах. Сами же береговые артиллерийские войска ВМФ СССР стали береговыми ракетно-артиллерийскими войсками. Несмотря на то что ряд артиллерийских частей за участие в Великой Отечественной войне получил разные почетные наименования и награды, ни одно из них не перешло к новым создаваемым частям БРАВ.

В 1954 году в Крыму началась строиться подземная ракетная база, т.н. объект «100». Он состоял из двух одинаковых подземных комплексов и стартовых площадок, удаленных друг от друга на 6 км. Стартовые позиции и подземные сооружения были выполнены из жаропрочного бетона. Под землей, по сути, размещалось всё: командные пункты, хранилища ракет, цеха подготовки и заправки ракет. Ракеты в сооружениях находились на специальных технологических тележках со сложенными крыльями и перемещались до стартовых позиций специальными механизмами. Подземный комплекс имел полное инженерное обеспечение, дизельные электростанции, фильтровентиляционные установки, запасы горючего, воды и продовольствия, обеспечивающие жизнедеятельность объекта при полной его герметизации после атомного удара. По сути, на поверхность выдвигались только четыре спаренные пусковые установки. Каждый подземный комплекс был дивизионом и имел две спарки. Оба дивизиона были объединены в 362-й отдельный береговой ракетный полк, включенный 23 февраля 1957 года в состав Черноморского флота. Другой похожий комплекс, так называемый объект «101», был построен на острове Кильдин. Из-за высокой стоимости таких фортификационных сооружений они больше не строились. Развитие же БРАВ пошло по пути создания и развития подвижных ракетных комплексов.

Первоначально на вооружении полка были ракеты «Сопка», в дальнейшем они были заменены на П-35Б и 3М44 «Прогресс». Сам же комплекс называется «Утес». Он может применяться как по морским, так и по наземным целям, причем сектор обстрела является круговым. Располагаясь на юге Крыма, комплекс может держать под своим контролем практически всё Черное море и берега северного Причерноморья.

До распада СССР комплекс регулярно принимал участие в учениях ВМФ. Согласно договору о разделении Черноморского флота между Россией и Украиной, все береговые ракетные части ЧФ РФ были выведены на территорию России. Объект «100» остался на Украине. В 2002 году 1-й дивизион объекта около села Оборонное был расформирован и подвергся разграблению. Дивизион же, расположенный у села Резервное, сохранился. К сожалению, прекратил свое существование и комплекс «101».

В ходе событий «крымской весны» 2014 года на территорию полуострова были переброшены дивизионы с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Они участвовали в создании зоны ограничения доступа вокруг Крыма. Несколько раз стрельбовые радары «Бастиона» включались для работы по приближающимся боевым кораблям ВМС США. Включение стрельбового радара означает, что идет точное определение места цели, вслед за чем последует пуск ракеты.

Переброшенные в Крым дивизионы вошли в состав сформированной 1 декабря 2014 года 15-й береговой ракетной бригады. В нее вошел также уцелевший дивизион комплекса «Утес». 9 сентября 2014 года был проведен первый бросковый пуск, после чего стало ясно, что комплекс можно оживить, чем и занялись специалисты НПО машиностроения. Была введена в строй вся аппаратура, силовые агрегаты, кабель-трассы, технические составляющие и сами изделия. Первые управляемые стрельбы состоялись в 2017 году. В дальнейшем до начала специальной военной операции комплекс более или менее регулярно проводил стрельбы в рамках различных флотских учений. Пуски использовались для отработки систем ПВО кораблей в Черном море.

В январе 2024 года Украина начала сообщать об обнаружении обломков ракет «Прогресс» на своей территории. После этого они стали регулярно прилетать по целям, преимущественно в городе Одессе. Почему комплекс «Утес» ранее не осуществлял стрельбы, пока неизвестно. Вероятно, специалисты проверяли состояние ракет «Прогресс», которые уже давно не выпускаются, и срок их эксплуатации заканчивается. Вполне возможно, что дорабатывались блоки систем наведения ракет и самого комплекса. Все-таки ему уже более 40 лет.

В состав бригады входит и несколько дивизионов с ракетным комплексом «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс». «Бастионы» работают по врагу с самого начала СВО. По украинским оценкам, сбивается менее 6% прилетевших к ним таких ракет. Характерно, что «Ониксы» применяются только с береговых пусковых установок. И, скорее всего, они применяются по внезапно обнаруженным вражеским целям. Благодаря своей скорости и массе боеголовки не оставляют шансов врагу.

Также по украинским формированиям работает и комплекс «Бал» c ракетами Х-35. Например, 6 марта 2024 года, когда Одессу посещали премьер-министр Греции и президент Украины, им передали привет наши береговые ракетчики. А 26 августа в ходе массированного удара по Украине снова применялись и ракеты «Прогресс» с «Ониксами».

В целом береговые ракетчики Черноморского флота принимают важное и деятельное участие в ходе решения задач СВО на Украине.