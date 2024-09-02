Как изменились военная стратегия и международные отношения с появлением ядерного оружия?

"К тотальной ядерной войне может привести широкий спектр проблем и разные цепочки событий, но последним шагом практически всегда будет упреждение. Тотальная война не случится, если стороны не верят в то, что она неминуема и неизбежна и что, сколь ни ужасно нанесение первого удара, ещё хуже стать его жертвой"

В книге "Значение ядерной революции. Управление государством и перспектива Армагеддона" профессор Роберт Джервис рассматривает, как осознание странами возможности начала ядерной войны привело к революции в военной стратегии и международных отношениях, изменив понимание войны, психологию государственных деятелей и формирование военной политики сверхдержав.

В то время как ядерное оружие упоминается в речах глав государств всё чаще, книга является наиболее актуальным ресурсом для формирования рационального восприятия по данному вопросу. Напоминаем, что Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" перевёл и издал эту книгу для российского читателя.

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