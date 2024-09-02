Северокорейские барражирующие боеприпасы

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что 24 августа 2024 года лидер КНДР товарищ Ким Чен Ын присутствовал на демонстрационных испытаниях возможностей беспилотных летательных аппаратов (фактически барражирующих боеприпасов) разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР. В соответствующем репортаже были показаны два типа барражирующих боеприпасов - один, выглядящий как клон известного израильского аппарата IAI Harop, и другой, представляющий собой своего рода увеличенный в размерах аналог российского барражирующего боеприпаса "Ланцет". При этом запуск последнего производится из портативного транспортно-пускового контейнера. На опубликованных снимках изображения аппаратов "замылены".

Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024 (с) ЦТАК

Сообщение ЦТАК гласит:

Пхеньян, 26 августа. /ЦТАК/- Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 24 августа руководил на месте испытанием возможностей различных беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны.

Его сопровождали руководящие кадры ЦК ТПК, в том числе Чо Ён Вон, Ли Бён Чхор и Пак Чон Чхон.

Уважаемый Ким Чен Ын ознакомился с беспилотниками, разработку которых ведет НИИ беспилотников АНО в последнее время.

Беспилотники с разными досягаемостями призваны ударить на любые объекты врага на суше и море.

Различные беспилотники совершили полет по заранее определенным разным маршрутам, точно распознали указанные мишени и уничтожили их.

Ким Чен Ын сказал: С точки зрения как тенденции военной науки мира, так и боевого опыта на полях боя разработка беспилотников различных видов и неустанное повышение их боевых характеристик занимают большой удельный вес в подготовке к войне. Нужно активно разработать и увеличить производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа.

Он подчеркнул, что в соответствии с особенностями морской страны, следует неустанно разработать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но и различные подводные ударные беспилотные катера-смертники, также нужно активно внедрить технологии искусственного интеллекта в разработку беспилотников, и поставил подробные задачи и пути для их осуществления.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников и подчеркнул, что необходимо повысить интенсивность испытания для боевого применения, чтобы как можно скорее оснастить ими части Народной Армии.

Руководящие работники, ученые и исследователи НИИ беспилотников АНО, с большим восторгом и волнением взирая на уважаемого Ким Чен Ына, который лично выехал на место испытания и осветил путь наращивания боеспособности беспилотников и развития производства беспилотников, выразили твердую решимость непременно и последовательно выполнить программные задачи, поставленные товарищем Ким Чен Ыном, и внести активный вклад в монолитное укрепление самозащитной обороноспособности страны.

Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024 (с) ЦТАК