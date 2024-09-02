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ТАСС

Bloomberg: Моди пока не согласился провести "саммит мира" по Украине в Индии

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Нью-Дели настороженно отнесся к украинской инициативе, отметило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не дал своего согласия на предложение Киева провести второй "саммит мира" по Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Индия настороженно отнеслась к украинской инициативе, поскольку она исключает Россию из процесса урегулирования. Как заявили Bloomberg в МИД Индии, "комментировать конкретные условия и методы на данном этапе рано".

Ранее газета Hindustan Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский предложил провести следующий "саммит мира" по Украине в Индии, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первого саммита, которое было принято без учета мнения России. 

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Страны
Индия
Россия
Украина
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