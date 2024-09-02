ВС Филиппин намерены приобрести до 40 новых истребителей

Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015.

ЦАМТО, 30 августа. Власти Филиппин намерены модернизировать вооруженные силы, закупив, в том числе, ракетные комплексы и современные истребители. В общей сложности на усиление обороноспособности планируется направить не менее 33 млрд. долл.

Как заявил 29 августа на совместной пресс-конференции с командующим ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе Сэмюэлем Папаро командующий ВС Филиппин Ромео Браунер, Вооруженные силы стремятся приобрести более современное оружие. Чуть ранее министр обороны Жильберто Теодоро объявил, что Филиппины рассматривают предложения о покупке различных систем вооружения. Причиной активизации закупок называют рост военной мощи Китая.

В апреле США разместили ракетные комплексы средней дальности на севере Филиппин во время военных учений, вызвав острую реакцию властей Китая, заявивших, что присутствие данных систем несет огромные риски войны в регионе. Размещение комплексов было произведено для проверки возможности транспортировки 40-тонной системы воздушным путем. Пуск ракет не производился.

Как заявил Ж.Теодоро во время представления в парламенте проекта оборонного бюджета, министерство планирует в течение 10 лет потратить не менее 1,894 трлн. песо (33,74 млрд. долл.) на модернизацию и усиление потенциала Вооруженных сил, включая покупку 40 самолетов. План модернизации ранее в этом году одобрил президент страны Фердинанд Маркос-младший.

Министр не раскрыл страны, подавшие предложения на тендер и типы предложенных истребителей, сославшись на требования секретности.

Для покупки самолетов, которая оценивается в 300-400 млрд. песо (от 5,3 до 7,1 млрд. долл.), правительство рассматривает различные схемы финансирования, включая привлечение кредитов от частных кредиторов.

Как заявлял командующий ВС Филиппин генерал-лейтенант Ромео Браунер мл., Филиппинам нужны многоцелевые истребители, обладающие большей скоростью и огневой мощью в дополнение к южнокорейским FA-50. ВС Филиппин намерены провести тендеры на поставку ВВТ в возможно короткие сроки.

Как сообщал ЦАМТО, как и ВС Таиланда, вооруженные силы Филиппин стремятся приобрести новые многоцелевые истребители в течение нескольких лет, рассматривая два основных предложения. США предлагают поставку последней версии F-16 производства Lockheed Martin, а Швеция – JAS-39 "Грипен" компании Saab. Сообщалось о наличии и других претендентов, которые хотели бы участвовать в программе, но вероятно они не смогут серьезно претендовать на победу.

Закупка многоцелевых истребителей была предусмотрена в рамках второго этапа (2-й Горизонт) программы модернизации Вооруженных сил Филиппин в 2018-2022 гг., но так и не была реализована.