СМИ: Украина стала главной темой конференции по безопасности в Праге

Агентство TK отметило, что украинская ситуация очень отличается от той, которая была два года назад

ПРАГА, 30 августа. /ТАСС/. Поддержка Украины стала одной из главных тем открывшейся в Праге международной конференции по безопасности Globsec. Об этом сообщило информационное агентство TK.

"Чтобы достичь справедливого мира, мы должны продолжать поддерживать Украину, - заявил, выступая на церемонии открытия форума, президент Чехии Петр Павел. - Можно [еще] улучшить эффективность [международных] санкций, которые бы подорвали способность России снабжать оружием свою армию".

По словам чешского лидера, ситуация на Украине очень отличается от той, которая была два года назад, тем не менее результат конфликта трудно прогнозировать. На его фоне усиливаются международные позиции Китая, полагает Павел. Пекин, как утверждает президент Чехии, может воздействовать на Москву с целью завершения боевых действий на Украине.

Павел считает, что на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе необходимо "лучше подготовиться к противодействию диверсиям и кампаниям дезинформации". Президент выразил мнение, что созданные после Второй мировой войны международные организации "нуждаются в реформах".

Чешский лидер призвал к обеспечению самодостаточности Европы, экономика которой, по его словам, во многом пока зависит от ненадежных поставщиков. Он высказался за активизацию экономического сотрудничества европейских государств с США и другими демократическими странами.

О конференции

В Globsec, которая завершится 1 сентября, принимают участие около 10 глав государств и правительств, 20 министров обороны и иностранных дел из Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме Украины, обсуждаются темы влияния искусственного интеллекта на безопасность, ситуация на Ближнем Востоке и поддержание процессов развития демократического общества. В общей сложности гостями форума стали около двух тысяч политиков, экспертов и журналистов более чем из 70 стран.

Globsec с 2005 года проходила в Братиславе. Решение о ее переносе в Прагу было объявлено в марте текущего года. Оно было принято из-за критики форума со стороны правительства Словакии. Он является одной из наиболее значимых конференций по вопросам безопасности в странах Центральной Европы. В этом году Globsec проводится в 19-й раз.