Сможет ли НАТО “выморозить” Китай и Россию из Арктики? (Foreign Policy, США)

FP: США заключили "ледокольный пакт" с Канадой и Финляндией против России

В надежде потягаться с Китаем и Россией за Арктику США заключили "Ледокольный пакт" с Канадой и Финляндией, пишет Foreign Policy. В Вашингтоне ждут, что соглашение поможет преодолеть упадок американского судостроения: сейчас у Штатов осталось всего два устарелых ледокола, и они остро нуждаются в модернизации.

В кулуарах июльского саммита НАТО в Вашингтоне тихо зародился новый промышленный альянс. Лидеры США, Канады и Финляндии объявили о сотрудничестве в строительстве ледоколов (оно же ICE или "Ледокольный пакт"). Трехстороннее соглашение призвано привлечь технологии и производственные мощности трех арктических государств к созданию современного флота ледокольных судов для стран НАТО и их партнеров по всему миру.

Ледокольный пакт — ответ на две стратегические проблемы, с которыми столкнулись США и их союзники. Обе так или иначе вызваны соперничеством с Китаем.

Во-первых, есть риск, что разросшаяся судостроительная империя Китая вытеснит атрофировавшуюся промышленность США еще дальше на задворки. Это грозит подорвать возможности Вашингтона по модернизации ВМС на фоне усилий Пекина. Во-вторых, крепнущая геополитическая конкуренция в Арктике обнажила необходимость более глубокой координации между союзниками по НАТО и партнерами для противодействия наметившемуся сближению Китая и России в этом регионе.

Пока что пакт остается в зачаточном состоянии. Июльское объявление стало лишь публичным обязательством начать переговоры по меморандуму о взаимопонимании, который будет готов к концу года. Переговорщики будут обсуждать подробности в течение следующих месяцев, и им предстоит преодолеть значительные политические препоны.

Упадок американского судостроения назрел давно. Азиатские корабелы десятилетиями подрывали деятельность конкурентов на мировом рынке, пользуясь выгодным сочетанием низких производственных затрат и обширных государственных субсидий. Сегодня всего на три страны — Китай, Южную Корею и Японию — приходится свыше 90% тоннажа (главный показатель производительности судостроительных верфей). На долю США приходятся лишь жалкие 0,2%.

Возвышение Китая как господствующего мирового производителя коммерческих и военных судов заставило Вашингтон обратить внимание на собственное судостроение. В прошлом году на долю Китая пришлось более половины мирового производства гражданских и торговых кораблей.

За этим всплеском коммерческого судостроения стоят верфи двойного назначения, где закладываются не только танкеры и контейнеровозы для клиентов по всему миру, но и военные корабли для ВМС Китая. Слияние коммерческого и военного производства позволило китайским кораблестроителям пополнить портфели заказов и получать прибыль, одновременно стимулируя развитие военно-промышленного комплекса. Этот подход в принципе распространен во всей "экосистеме" военного производства Китая: размытые границы между гражданскими и военными фирмами обеспечивают Народно-освободительной армии иностранные технологии и капитал.

Администрация Байдена представила обширный пакет мер, призванных замедлить стойкое наращивание военной мощи Китая, в том числе в области судостроения. В апреле Белый дом объявил о расследовании "нерыночных приемов" Пекина — в том числе государственных субсидий на миллиарды долларов и дешевых кредитов для верфей. В ближайшие годы за этим наверняка последуют новые пошлины на суда, построенные в Китае.

Кроме того, Белый дом ищет способы оживить собственное судостроение — весьма потрепанное. Вслед за соглашением по атомным подводным лодкам, обнародованным США, Австралией и Великобританией в 2021 году (известным под аббревиатурой AUKUS), новый пакт стремится объединить промышленные мощности и технологический опыт союзников США в новый судостроительный консорциум с упором на ледоколы.

Решение сосредоточиться на ледоколах продиктовано как стратегической необходимостью, так и рыночными возможностями в сегодняшнем экологическом и геополитическом ландшафте. Арктика приобрела особое значение, поскольку таяние морских льдов открывает новые фарватеры и доступ к природным ресурсам. Москва и Пекин развивают военное и торговое сотрудничество в регионе, поэтому странам НАТО в ответ приходится срочно наращивать собственные оперативные возможности.

Особую тревогу вызывает растущая активность Китая в Арктике. Пекинские вожди окрестили свою страну "околоарктическим государством" и активно укрепляют влияние в регионе. Еще тревожнее то, что китайские стратегические документы поощряют использование научного и экономического взаимодействия для продвижения военных возможностей в Арктике.

В последней арктической стратегии Министерства обороны США от июля 2024 года возросшая активность Китая в регионе называется главным стратегическим вызовом. НАТО в последние годы систематически ужесточает риторику, когда дело касается продвижения Китая на север. "Усиление конкуренции и милитаризации в Арктическом регионе, особенно со стороны России и Китая, вызывает тревогу. Мы не вправе проявлять наивность и игнорировать потенциально пагубные намерения некоторых субъектов в регионе. Мы должны сохранять бдительность и готовиться к неожиданностям", — заявил в прошлом году председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Но разрыв между партнерами по НАТО и их конкурентами в производстве ледоколов становится только больше. Эти узкоспециализированные суда имеют решающее значение для того, чтобы военные могли беспрепятственно работать в ледяных водах Арктики. Одна только Россия содержит целый флот из более чем 40 государственных и негосударственных судов ледового класса, включая атомные ледоколы. Китайский флот в настоящее время состоит из четырех ледоколов, причем два из них были введены в эксплуатацию за последние пять лет — и есть планы на будущее.

Между тем, у Финляндии насчитывается 12 действующих ледоколов, у Канады — девять, а у США — всего два устарелых судна, остро нуждающихся в модернизации. Нынешнему плану по строительству тяжелых ледоколов для Береговой охраны США мешают многолетние задержки и перерасход бюджетов.

Хотя эти тенденции не могут не беспокоить, они также таят в себе новые возможности. Официальные лица США рассчитывают, что возросшая стратегическая важность полярных широт только за следующее десятилетие вызовет среди союзников и партнеров Америки спрос на 70–90 ледоколов. Ледокольный пакт же, в случае успеха, гарантирует, что эти заказы достанутся верфям США, Канады и Финляндии.

Чтобы вывести верфи США на жизнеспособный путь к глобальной конкурентоспособности, потребуются десятилетия неослабевающих инвестиций. Ледокольный пакт послужит первым шагом в этом направлении и к тому же позволит изобретательно ослабить господство Китая в судостроении.

Совместно с союзниками чиновники США надеются "добиться масштабной экономии на американских, финских и канадских верфях при создании ледоколов", гласит пресс-релиз Белого дома. Кроме того, это позволит стимулировать спрос, необходимый для слияния частных и государственных инвестиций в единую производственную экосистему. В случае успеха этот подход станет моделью более обширного сотрудничества с союзниками в передовых секторах рынка судостроения.

В основе пакта лежат три элемента: обмен информацией и технологиями, развитие рабочей силы и привлечение заказов от международных партнеров. Однако основной замысел Ледокольного пакта заключается в том, что, объединив производственные мощности трех стран, он существенно снизит затраты на строительство каждого отдельно взятого судна и привлечет интерес мировых покупателей.

Ключевое значение в этих усилиях отводится Финляндии, официально вступившей в НАТО в 2023 году. Финские компании играют ведущую роль в разработке ледоколов: на них приходится 80% доли рынка в проектировании ледоколов и 60% в мировом производстве. Несколько канадских компаний также входят в число мировых лидеров в этой области. США, со своей стороны, могут привлечь собственную процветающую сферу высоких технологий и возглавить разработку средств следующего поколения, таких как космические системы наблюдения и беспилотные надводные, воздушные и подводные аппараты, оптимизированные для выполнения задач в Заполярье.

Хотя Ледокольный пакт на данном этапе выглядит многообещающе, его успех потребует искусных переговоров, чтобы обойти потенциальные камни преткновения.

Во-первых, ряд ведущих финских компаний в сфере производства ледоколов имеют обширные связи с Китаем. Так, Aker Arctic, мировой лидер в проектировании судов ледового класса со штаб-квартирой в Хельсинки, сыграла ключевую роль в создании и испытаниях первого китайского ледокола местного производства, Xue Long 2. Wartsila, еще одна крупная финская фирма, помогла построить его силовую установку.

Американские чиновники, озабоченные вопросами безопасности, вряд ли поспешат налаживать сотрудничество с компаниями, активно способствующими наращиванию полярных возможностей Китая. Риск утечки ключевых технологий на пекинские верфи двойного назначения Пекина явно станет важнейшим поводом для беспокойства.

Еще один возможный камень преткновения — продолжающийся спор между США и Канадой. Оттава претендует на исключительную юрисдикцию над обширной арктической акваторией, по которой пролегает важнейший морской путь под названием Северо-Западный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны через заполярные архипелаги. До недавнего времени эта многолетняя тяжба, уходящая корнями в разночтения в толковании Конвенции ООН по морскому праву, вызревала подспудно. Однако в последние годы она снова вышла на первый план, поскольку политики обеих стран все чаще подчеркивают значение Арктики для мировой торговли и безопасности. Устранение этих препятствий будет иметь решающее значение для долгосрочного успеха Ледокольного пакта.

Если смотреть в будущее, создание объединенных возможностей для защиты мира и безопасности в Арктике должно оставаться путеводной звездой НАТО. Поддержание присутствия альянса на дальних рубежах — ключ к сохранению его влияния в Арктике и защите интересов США.

Авторы статьи: Мэтью Фунайоле (Matthew P. Funaiole) и Айдан Пауэрс-Риггз (Aidan Powers-Riggs).