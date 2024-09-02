Жозеп Боррель: страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине

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Страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине. Но все равно ее нужно продолжать оказывать.

Такой заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед совещанием министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии отметил невероятные усилия, прилагаемые европейцами для помощи киевскому режиму, а также значительные объемы военной продукции, поставляемые государствами Союза для нужд ВСУ.

Мы истощили наши запасы и теперь должны их пополнить

- сказал Боррель.

Он заявил, что государства Евросоюза уже поставили Киеву 700 тысяч 155-миллиметровых снарядов. И хотя поставленной цели в миллион единиц еще далеко, отметил главный дипломат Европы, страны ЕС продолжают наращивать объемы производства боеприпасов и другой военной продукции для украинской армии. При этом высокопоставленный еврочиновник заявил, что ни одно государство Евросоюза не стремится участвовать в войне против России.

Днем ранее Боррель призвал власти европейских стран отказаться от ограничений по условиям применения ВСУ западного вооружения. Он также дал обещание от лица стран ЕС расширить программы подготовки в Европе украинских военных. На данный момент европейский инструкторы уже успели подготовить около 60 боевиков ВСУ. Боррель пообещал позже назвать количество военнослужащих армии Украины, которых Брюссель собирается обучить дополнительно.