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ТАСС

WP: крушение F-16 стало серьезным ударом по Украине

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Два полученных от Дании истребителя F-16AM MLU Воздушных сил Украины с украинскими регистрационными номерами UA 80-3596 (номер ВВС США 80-3596, бортовой номер ВВС Дании Е-596) и UA 80-3599 (номер ВВС США 80-3599, бортовой номер ВВС Дании Е-599), 04.08.202
Два полученных от Дании истребителя F-16AM MLU Воздушных сил Украины с украинскими регистрационными номерами UA 80-3596 (номер ВВС США 80-3596, бортовой номер ВВС Дании Е-596) и UA 80-3599 (номер ВВС США 80-3599, бортовой номер ВВС Дании Е-599), 04.08.2024.
Источник изображения: Воздушные силы Украины

Газета отметила, что подполковник Алексей Месь был одним из немногих опытных украинских летчиков

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Крушение украинского истребителя F-16 и гибель его пилота "стали серьезным ударом" для Киева. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По мнению ее обозревателя Брайана Питча, в результате крушения погиб, предположительно, пилот, подполковник Алексей Месь. Отмечается, что он был одним из немногих опытных украинских летчиков, обученных управлять F-16, а Украина располагает лишь небольшим количество ценных истребителей. Газета напоминает, что Киев неоднократно просил у Запада предоставить больше F-16, но получил лишь ограниченное количество этих истребителей. 

Потеря одного из немногих истребителей F-16, находившихся в распоряжении Украины, нанесла ощутимый урон ее обороноспособности, резюмирует The Washington Post .

Ранее Воздушные силы ВС Украины подтвердили гибель украинского пилота F-16. До этого американский чиновник подтвердил газете The Wall Street Journal, что Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16. Как утверждает неназванный представитель американских властей, самолет не был сбит, крушение произошло из-за ошибки пилота. В то же время Минобороны США отказалось комментировать корреспонденту ТАСС информацию о потере Украиной истребителя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

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F-16
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