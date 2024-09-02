Росгвардия приняла на вооружение обновленный автомат АК-12

Модернизированный по опыту применения в спецоперации автомат АК-12 был впервые представлен в мае 2023 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Обновленный по опыту спецоперации автомат АК-12 образца 2023 года принят на вооружение Росгвардии, сообщили в концерне "Калашников".

"5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Соответствующее постановление правительства РФ подписано 28 августа", - отметили в пресс-службе концерна.

Как отметил президент "Калашникова" Алан Лушников, принятие АК-12 на вооружение Росгвардии имеет огромное значение для концерна. "Оно свидетельствует о высоком доверии к нашему оружию со стороны заказчиков, - сказал он. - Для "Калашникова" это огромная мотивация к постоянному совершенствованию выпускаемых изделий и к повышению их качества с целью обеспечения безопасности наших военнослужащих".

Модернизированный по опыту применения в спецоперации автомат АК-12 был впервые представлен в мае 2023 года. В нем доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство - несъемным. Кроме того, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. В интервью ТАСС Лушников сообщал, что концерн готов внести изменения в автомат образца 2023 года при наличии новых замечаний от военнослужащих.