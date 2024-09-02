США присоединились к расследованию крушения украинского F-16

Все высшее руководство сразу получило доклады про катастрофу, отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украина начала расследование крушения своего первого самолета F-16, в нем участвуют США. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

"Получили предварительный доклад партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - отметил он.

Олещук добавил, что "никто ничего не скрывает" в связи с потерей самолета. "Все высшее руководство сразу получило доклады про катастрофу. <...> Заверяю, что проводится детальный анализ, идет расследование", - добавил он.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел детали происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета.