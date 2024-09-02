Telegraph: гибель пилота F-16 нанесет больше вреда, чем потеря самолета

Руководство страны надеялось, что западные истребители дадут их силам преимущество на поле боя, отметила газета

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Потеря переданного США Украине F-16 стала особенно большим ударом для Воздушных сил ВСУ из-за того, что в результате этого погиб один из немногих пилотов, прошедших обучение управлению этим истребителем. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Новость о том, что Украина потеряла один из своих ценных истребителей F-16 столь быстро после их задействования в боевых действиях, станет значительным ударом для Киева, - говорится в статье. - Руководство страны надеялось, что западные самолеты дадут их силам преимущество на поле боя <…>. Однако гибель одного из немногих украинских пилотов F-16 нанесет больше вреда, чем потеря самолета. Американские официальные лица говорят, что [погибший пилот] подполковник [Алексей] Месь был одним из шести пилотов в стране, который прошел подготовку, чтобы летать на F-16", - замечет издание.

The Daily Telegraph также обращает внимание на то, что именно Месь сыграл важную роль в лоббировании поставок истребителей Киеву, убеждая западных политиков и СМИ в необходимости такого шага.

В свою очередь газета The Washington Post назвала крушение украинского истребителя F-16 и гибель его пилота "серьезным ударом" для Киева.

Ранее американский чиновник подтвердил газете The Wall Street Journal, что Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16. При этом неназванный представитель американских властей выступил с утверждением, что самолет не был сбит, а крушение произошло из-за ошибки пилота. Позже в Воздушных силах ВС Украины подтвердили гибель украинского пилота Алексея Меся, который, по данным телеканала CNN, обучался управлению F-16. В Генштабе ВСУ также сообщили, что военнослужащий погиб во время воздушного боя в результате крушения самолета.

Позднее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что переданный Киеву истребитель F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot.