Войти
ЦАМТО

На ледокол "Чукотка" погрузили защитную оболочку реакторов

195
0
0
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике.
Источник изображения: info / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 30 августа. Специалисты Балтийского завода ОСК погрузили блок защитной оболочки центрального отсека на строящийся атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка".

Балтийцы доставили на борт судна блок-секцию весом 220 тонн. Для выполнения задачи было задействовано четыре портальных крана одновременно. Работники завода успешно справились со сложной задачей, обеспечив слаженную работу кранов и синхронизировав действия участвовавших в операции специалистов. Блок установили на штатное место с ювелирной точностью.

Конструкция насчитывает 8 секций, включающих в себя блоки биологической защиты из листов нержавеющей стали, бетона, свинца и других спецматериалов. Они обеспечивают безопасную эксплуатацию реактора, защищая экипаж от воздействия ионизирующего излучения.

Ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года, в этом году состоится его спуск на воду, передача заказчику запланирована на конец 2026 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 03:47
  • 4254
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 02:50
  • 1
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 31.08 11:45
  • 4
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 31.08 03:03
  • 1
Forbes: вторжение ВСУ в Курскую область не убрало силы РФ с основного фронта
  • 31.08 02:52
  • 1
Патрульный корабль "Виктор Великий" передадут ВМФ в 2024 году
  • 31.08 02:36
  • 1
"Ак Барс" планирует модернизировать патрульные корабли проекта 22160
  • 31.08 02:22
  • 1
Корейский вариант Abrams обстреляли советскими «Манго»
  • 30.08 20:08
  • 1
Официальная презентация польского F-35 в США: есть нюансы
  • 30.08 13:21
  • 15
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 30.08 02:08
  • 581
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР