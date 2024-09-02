На ледокол "Чукотка" погрузили защитную оболочку реакторов

ЦАМТО, 30 августа. Специалисты Балтийского завода ОСК погрузили блок защитной оболочки центрального отсека на строящийся атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка".

Балтийцы доставили на борт судна блок-секцию весом 220 тонн. Для выполнения задачи было задействовано четыре портальных крана одновременно. Работники завода успешно справились со сложной задачей, обеспечив слаженную работу кранов и синхронизировав действия участвовавших в операции специалистов. Блок установили на штатное место с ювелирной точностью.

Конструкция насчитывает 8 секций, включающих в себя блоки биологической защиты из листов нержавеющей стали, бетона, свинца и других спецматериалов. Они обеспечивают безопасную эксплуатацию реактора, защищая экипаж от воздействия ионизирующего излучения.

Ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года, в этом году состоится его спуск на воду, передача заказчику запланирована на конец 2026 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".