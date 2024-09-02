Глава Минпромторга РФ Алиханов заявил о планах обновлении парка самолетов стратегической авиации РФ

Самара. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Парк самолетов стратегической авиации будет обновлен, создаются новые машины и типы двигателей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины и новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать уже на боевые дежурства, на тех самолетах, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы", - сказал Алиханов в пятницу журналистам в ходе посещения ПАО "ОДК-Кузнецов".

По его словам, основными задачами является как создание новых разработок, так и загрузка мощностей.

"Пока, к сожалению, есть резервы, которые мы не использовали, но это вопрос нашего взаимодействия с "Роскосмосом" и с коллегами из министерства обороны", - отметил министр.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации ВКС РФ входят стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.