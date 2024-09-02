Утрата судоремонтных компетенций: ВМС США передают обслуживание кораблей иностранным верфям

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Военно-морским силам США с каждым годом становится всё сложнее поддерживать флот в боеготовности. Нарастает утрата американскими верфями судоремонтных компетенций, что приводит к длительным задержкам и возрастанию стоимости работ.

На этом фоне начался процесс передачи ремонта кораблей на иностранные площадки. В мае текущего года японские верфи успешно завершили ремонт двух эсминцев класса Arleigh Burke. Теперь свою лепту внесут Канберра и Сеул.

Как указывается в издании USNI News, в Австралию прибыла АПЛ USS Hawaii (SSN-776) класса Virginia:

Это первый случай, когда атомная подводная лодка США будет проходить капитальный ремонт на чужой территории.

Параллельно компания Hanwha Ocean стала первой южнокорейской верфью, заключившей с ВМС США контракт MRO (техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация). Американский флот заказал у неё капремонт транспорта снабжения водоизмещением 40 тыс. тонн.

Hanwha Ocean надеется, что продемонстрирует эффективность в исполнении контракта и получит в итоге значительную часть заказов на техническое обслуживание американских судов и кораблей военного назначения. Как ожидается, объем рынка ТОИР превысит $60 млрд в год.