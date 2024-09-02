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ТАСС

МО Латвии сообщило об обучении 4 тыс. военных ВСУ в 2023 году

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Демонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Савельев

Министр обороны республики Андрис Спрудс сообщил, что руководству стран ЕС необходимо подумать о способах расширения тренировочной миссии

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Латвия за 2023 год обучила 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine). Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

"Миссия EUMAM была успешной во многих отношениях, и Латвия внесла в нее значимый вклад. В прошлом году мы обучили 4 тыс. украинских солдат и продолжаем их обучение также в этом году", - заявил он. По словам политика, руководству стран ЕС необходимо "подумать о различных способах" расширения миссии и "придания ей дополнительного импульса". Министр отметил, что подобные решения "должны носить коллективный характер".

В октябре истекает мандат миссии ЕС для Украины EUMAM Ukraine, запущенной 17 октября 2022 года, который Брюссель намерен продлить. В этой миссии участвуют 24 страны Евросоюза. По информации из открытых источников, часть обученных в ЕС военных принимает участие в атаке на территорию Курской области. По данным Минобороны ФРГ, по состоянию на 31 августа страны Евросоюза обучат на своей территории 60 тыс. украинских военных.

До настоящего момента все обучение украинских военных проводилось только на территории Евросоюза, однако в условиях кадрового голода ВСУ Франция при поддержке государств Прибалтики и внешнеполитической службы ЕС предложили перенести часть обучения на украинскую территорию для ускорения этого процесса. Для этого туда предложено направить европейских военных инструкторов. Но это предложение пока вызывает серьезные разногласия. Против этого выступают несолько

стран ЕС, включая Австрию, Венгрию, Германию. 

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