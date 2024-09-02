Боррель: отправка на Украину европейских инструкторов не на повестке дня ЕС

Как отметил глава дипломатической службы ЕС, обсуждается создание координационного центра на Украине по обучению ее вооруженных сил

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Отправка европейских инструкторов на Украину не стоит на повестке дня Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Отправка инструкторов не стоит на нашей повестке дня. Мы обсуждаем создание координационного центра на Украине (по обучению ее вооруженных сил - прим. ТАСС), но об отправке инструкторов речь не идет", - сказал Боррель.