Центр "Воин" представит на ВЭФ симулятор для операторов FPV-дронов

Также посетителям будет дана возможность поучиться оказанию первой помощи, а также разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Центр "Воин" предоставит возможность отработать навыки пилотирования FPV-дрона и оказание первой помощи на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили ТАСС в центре.

"В зоне "Тактическая медицина" гостям предложат отработать алгоритмы базовой сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечений. Все будет максимально реалистично - эффект полного погружения обеспечит интерактивный тренажер-манекен "Леонардо". Он реагирует на внешние раздражители: у него двигаются голова и грудная клетка, изменяется пульс, от воздействия яркого света сужаются зрачки. Также на стенде центра будет представлена площадка БПЛА. В рамках мастер-класса участники форума смогут попробовать силы в пилотировании FPV-дрона на симуляторе и своими руками собрать беспилотник", - сообщили там.

В центре "Воин" добавили, что в зоне "Огневая подготовка" у посетителей будет возможность разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова.

"Центр "Воин" участвует в Восточном экономическом форуме во второй раз. В этом году у нас большие ожидания от работы нашего стенда. Приморье имеет для нас стратегическое значение, особенно с учетом проектов, уже реализуемых в регионе совместно с партнерами. К примеру, мы проводим обучение подростков 14-17 лет на базе Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке. В соответствии с поручением президента России в Приморском крае до 2030 года должно появиться наше региональное отделение, инструкторами в котором будут трудиться в том числе участники СВО", - отметил директор центра Дмитрий Шевченко.

О ВЭФ

Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.