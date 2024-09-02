Войти
ТАСС

Центр "Воин" представит на ВЭФ симулятор для операторов FPV-дронов

212
0
0
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Также посетителям будет дана возможность поучиться оказанию первой помощи, а также разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Центр "Воин" предоставит возможность отработать навыки пилотирования FPV-дрона и оказание первой помощи на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили ТАСС в центре.

"В зоне "Тактическая медицина" гостям предложат отработать алгоритмы базовой сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечений. Все будет максимально реалистично - эффект полного погружения обеспечит интерактивный тренажер-манекен "Леонардо". Он реагирует на внешние раздражители: у него двигаются голова и грудная клетка, изменяется пульс, от воздействия яркого света сужаются зрачки. Также на стенде центра будет представлена площадка БПЛА. В рамках мастер-класса участники форума смогут попробовать силы в пилотировании FPV-дрона на симуляторе и своими руками собрать беспилотник", - сообщили там.

В центре "Воин" добавили, что в зоне "Огневая подготовка" у посетителей будет возможность разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова.

"Центр "Воин" участвует в Восточном экономическом форуме во второй раз. В этом году у нас большие ожидания от работы нашего стенда. Приморье имеет для нас стратегическое значение, особенно с учетом проектов, уже реализуемых в регионе совместно с партнерами. К примеру, мы проводим обучение подростков 14-17 лет на базе Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке. В соответствии с поручением президента России в Приморском крае до 2030 года должно появиться наше региональное отделение, инструкторами в котором будут трудиться в том числе участники СВО", - отметил директор центра Дмитрий Шевченко.

О ВЭФ

Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 03:47
  • 4254
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 02:50
  • 1
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 31.08 11:45
  • 4
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 31.08 03:03
  • 1
Forbes: вторжение ВСУ в Курскую область не убрало силы РФ с основного фронта
  • 31.08 02:52
  • 1
Патрульный корабль "Виктор Великий" передадут ВМФ в 2024 году
  • 31.08 02:36
  • 1
"Ак Барс" планирует модернизировать патрульные корабли проекта 22160
  • 31.08 02:22
  • 1
Корейский вариант Abrams обстреляли советскими «Манго»
  • 30.08 20:08
  • 1
Официальная презентация польского F-35 в США: есть нюансы
  • 30.08 13:21
  • 15
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 30.08 02:08
  • 581
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР