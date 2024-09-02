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ТАСС

Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории ЕС

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

Глава дипслужбы Евросоюза отметил, что речь идет о числе сверх уже обученных 60 тыс.

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель пообещал расширить подготовку украинских солдат на территории Евросоюза сверх уже обученных 60 тыс.. Об этом он заявил по прибытии на встречу министров обороны сообщества.

"Мы будем обсуждать, как расширить подготовку украинских военных. Цель была подготовить 60 тыс., мы ее повысим, и я позже расскажу насколько. Это самая эффективная тренировочная миссия Евросоюза", - заявил он, подчеркнув, что вопрос отправки европейских инструкторов на Украину сейчас не стоит на повестке дня Евросоюза. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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