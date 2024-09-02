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ТАСС

Politico: Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России

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Флаг Словакии
Флаг Словакии.
Источник изображения: © flickr.com / HatM

По информации издания, Латвия, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция в свою очередь высказались за то, чтобы Киев получил карт-бланш в этом вопросе

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Словакия не поддержала призывы главы евродипломатии Жозепа Борреля снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по РФ западным оружием. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.

По информации издания, Латвия, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция в свою очередь высказались за то, чтобы Киев получил карт-бланш в этом вопросе. При этом некоторые из них отметили, что международное право якобы не запрещает Украине заходить на территорию РФ "для самозащиты".

29 августа Боррель призвал дать Киеву больше ПВО, а также снять все ограничения на удары по России западным оружием. В то же время он признал, что передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 450 военнослужащих и 74 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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