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ТАСС

В Эстонии заявили, что в ЕС нет консенсуса по инструкторам для ВСУ

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

Министр обороны республики Ханно Певкур отметил, что "это не миссия одной страны"

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Консенсуса между странами Евросоюза по вопросу об отправке инструкторов на территорию Украины пока нет.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу глав оборонных ведомств государств объединения в Брюсселе.

"У нас еще нет консенсуса здесь, конечно, мы должны продолжать <...>. Мы должны найти консенсус здесь, потому что это не миссия одной страны. Это должен быть консенсус", - прокомментировал Певкур вопрос отправки европейских инструкторов на Украину. 

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Украина
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Евросоюз
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