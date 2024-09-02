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ТАСС

Медведев заявил, что казна Киева пустеет

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Именно с этим связано их маниакальное желание вернуть Донбасс, народ которого на Западной Украине считают чуждым, заявил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти в Киеве столкнулись с опустошением собственной казны, и именно с этим связано их маниакальное желание вернуть Донбасс, народ которого на Западной Украине считают чуждым. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

"Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс? - задался он вопросом. - Причина банальна: нужны деньги". Как указал Медведев, в том же заинтересованы и западные покровители Киева: "Доступ к полезным ископаемым - вот что может компенсировать потоки [направляемых Украине] невозвратных денег, которые тают прямо на глазах".

"Общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины оценивается почти в $14,8 трлн. При этом $7,3 трлн приходится на Луганскую и Донецкую народные республики, - поделился данными зампред СБ РФ. - То есть почти половина национальных богатств прежней Украины - это Донбасс". "А в землях бандеровских западенцев ресурсов лишь на $723 млрд, что не превышает 5% всех запасов", - констатировал Медведев.

"Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым, западные паразиты без зазрения совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца", - заметил замглавы Совбеза России и напомнил о словах американского сенатора Линдси Грэма, который напрямую "назвал украинские полезные ископаемые "критически важными, [их] в случае ее (Украины - прим. ТАСС) победы смогут использовать и она, и Запад".

"Экономическая основа украинской государственности подорвана, - акцентировал внимание Медведев. - Незаконно полученная бандеровскими тварями в конце XX века ресурсная база вернулась в родную страну. Паразитировать больше не на чем". И поэтому, считает зампред СБ РФ, оставшуюся часть Украины ждет "дальше только быстрое разложение и неминуемый распад". 

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