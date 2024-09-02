Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ о готовности к проведению совместных учений

ЦАМТО, 30 августа. В четверг, 29 августа, состоялся брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова о готовности органов управления и формирований сил и средств системы коллективной ОДКБ к проведению совместных учений.
В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители пресс-служб оборонных ведомств и средств массовой информации государств-членов ОДКБ.
Ниже приведены основные тезисы выступления А.Сердюкова в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Мы подошли к завершающему этапу подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ – проведению комплекса совместных учений, которые состоятся в сентябре-октябре этого года.
При планировании совместных мероприятий нами учитывался опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, специальной военной операции, войны в Сирии и арабо-израильского противостояния. Постоянно меняющиеся формы и способы ведения боевых действий требуют их глубокого анализа, изучения и освоения в ходе оперативной и боевой подготовки.
Для наиболее эффективного проведения учений и дальнейшего развития Войск (Коллективных сил) мы запланировали исследование актуальных на сегодняшний день вопросов:
- организации противовоздушного прикрытия воинских контингентов на этапе их перегруппировки и в ходе оперативного развертывания;
- взаимодействия командований с силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил государств-членов Организации при подготовке и ведении боевых действий.
Рассмотреть данные вопросы мы планируем с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ, а также других военно-учебных заведений и научно-исследовательских учреждений государств-членов Организации.
Мероприятия совместной подготовки в 2024 году были спланированы и проводятся в соответствии с планом, утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ, с целью обеспечения готовности органов управления, а также формирований сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению.
Основными задачами совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств определены:
- совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств;
- повышение слаженности и оперативной совместимости в действиях органов управления и формирований при подготовке и проведении совместных операций;
- выработка и апробация новых вариантов создания системы управления Войсками (Коллективными силами).
Важно также отметить, что одним из приоритетов, которые определил Казахстан, председательствующий в Организации в 2024 году, является совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания Войск (Коллективных сил), включая беспрепятственный транзит контингентов.
С каждым годом совместная подготовка становится более насыщенной. Особое внимание в ходе проведения наших мероприятий обращаем на применение беспилотной авиации и противодействие ей, а также на развитие средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, что в настоящее время является наиболее актуальным на поле боя.
В этом году в рамках военно-технического сотрудничества достигнуты договоренности о демонстрации в Кыргызстане и Таджикистане возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Также в ходе каждого нашего мероприятия будут организованы показы нового вооружения и военной техники государств-членов Организации.
В интересах качественной подготовки учений Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ и оборонными ведомствами государств-членов Организации проведен комплекс мероприятий, в том числе консультации, раздельные и совместные штабные тренировки, стратегическая командно-штабная тренировка, штабные переговоры, рабочие встречи по разработке и согласованию замыслов учений, рекогносцировки районов проведения учений.
Основным мероприятием оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) является проводимое в Кыргызской Республике в первой половине сентября командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024". В интересах КСОР будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2024" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2024".
Учения направлены на отработку вопросов применения сил и средств в целях урегулирования кризисной ситуации.
Стоит подчеркнуть, что Коллективные силы оперативного реагирования являются универсальным инструментом системы коллективной безопасности, позволяющим адекватно реагировать на все существующие вызовы и угрозы.
В ходе учений практически будет выполнено: приведение контингентов Коллективных сил в высшие степени боевой готовности, создание группировки, подготовка и ведение совместной операции по разрешению вооруженного конфликта.
В учебно-боевых задачах также будут задействованы силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики и выделенного состава Объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств (СНГ).
В начале октября на территории Республики Казахстан проведем командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".
В ходе учения планируется отработать вопросы перегруппировки национальных контингентов, формирования в назначенном районе Коллективных миротворческих сил (КМС), планирования и проведения миротворческой операции.
При этом работа командования КМС будет основываться на решениях, выработанных в ходе стратегической командно-штабной тренировки, о которой речь шла выше. Учитывая важность системы радиоэлектронной борьбы, также будут отработаны вопросы совместного применения сил и средств РЭБ государств-членов Организации.
Необходимо отметить, что в Казахстане в январе 2022 года были впервые реально задействованы Коллективные силы ОДКБ для нормализации обстановки в связи с возникновением угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, вызванной в том числе вмешательством извне. Главы государств дали высокую оценку этой миротворческой операции.
На завершающем этапе в середине октября будет проведено совместное учение "Рубеж-2024" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) на территории Республики Таджикистан, которые предназначены для участия в отражении внешней военной агрессии, в совместных общевойсковых, контртеррористических и специальных операциях.
В условиях горно-пустынной местности спланирована отработка задач, в том числе подготовка органов управления, перегруппировка воинских контингентов, планирование и ведение боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований.
Накануне учения будет проведена конференция по вопросам развития, подготовки и применения сил и средств системы коллективной безопасности, а в целях организации взаимодействия органов военного управления в ходе планирования операции будет проведен оперативный сбор с командованием КСБР Центрально-Азиатского региона.
Подчеркивая значимость этих мероприятий, на заключительных этапах учений спланировано личное участие генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.
Итоги совместных учений будут обобщены, детально изучены, их результаты в дальнейшем подлежат внедрению в практику.
Хочу подчеркнуть, что спланированные мероприятия с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран.
В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Кыргызской Республике, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ: Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Монголии, Исламской Республики Пакистан, Королевства Саудовская Аравия, Республики Узбекистан, Секретариата ООН, Секретариата ШОС, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.
Кроме того, на заключительном этапе 11 сентября будут присутствовать парламентарии – участники заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств-членов Организации при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
В настоящий момент проводится работа по согласованию приглашения наблюдателей на учение "Рубеж-2024" на территории Республики Таджикистан.
Всего в ходе совместного, командно-штабных и специальных учений будут привлечены: личного состава более 5 тыс. человек и свыше 900 ед. вооружения, военной и специальной техники.
Практические мероприятия по выдвижению Войск (Коллективных сил) в районы проведения учений начнутся 4 сентября. Контингенты и техника доставляются на полигоны авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом.
На этом этапе на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ спланирована организация работы усиленной дежурной смены за контролем перегруппировки и развертывания воинских контингентов в назначенных районах.
К настоящему моменту проделана масштабная подготовительная работа. Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, уверен, что совместные учения проведем организованно и качественно, учебные и исследовательские цели будут достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий".