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ЦАМТО

Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ о готовности к проведению совместных учений

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 30 августа. В четверг, 29 августа, состоялся брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова о готовности органов управления и формирований сил и средств системы коллективной ОДКБ к проведению совместных учений.

В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители пресс-служб оборонных ведомств и средств массовой информации государств-членов ОДКБ.

Ниже приведены основные тезисы выступления А.Сердюкова в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Мы подошли к завершающему этапу подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ – проведению комплекса совместных учений, которые состоятся в сентябре-октябре этого года.

При планировании совместных мероприятий нами учитывался опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, специальной военной операции, войны в Сирии и арабо-израильского противостояния. Постоянно меняющиеся формы и способы ведения боевых действий требуют их глубокого анализа, изучения и освоения в ходе оперативной и боевой подготовки.

Для наиболее эффективного проведения учений и дальнейшего развития Войск (Коллективных сил) мы запланировали исследование актуальных на сегодняшний день вопросов:

- организации противовоздушного прикрытия воинских контингентов на этапе их перегруппировки и в ходе оперативного развертывания;

- взаимодействия командований с силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил государств-членов Организации при подготовке и ведении боевых действий.

Рассмотреть данные вопросы мы планируем с привлечением профильных специалистов от базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ, а также других военно-учебных заведений и научно-исследовательских учреждений государств-членов Организации.

Мероприятия совместной подготовки в 2024 году были спланированы и проводятся в соответствии с планом, утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ, с целью обеспечения готовности органов управления, а также формирований сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению.

Основными задачами совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств определены:

- совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств;

- повышение слаженности и оперативной совместимости в действиях органов управления и формирований при подготовке и проведении совместных операций;

- выработка и апробация новых вариантов создания системы управления Войсками (Коллективными силами).

Важно также отметить, что одним из приоритетов, которые определил Казахстан, председательствующий в Организации в 2024 году, является совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания Войск (Коллективных сил), включая беспрепятственный транзит контингентов.

С каждым годом совместная подготовка становится более насыщенной. Особое внимание в ходе проведения наших мероприятий обращаем на применение беспилотной авиации и противодействие ей, а также на развитие средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, что в настоящее время является наиболее актуальным на поле боя.

В этом году в рамках военно-технического сотрудничества достигнуты договоренности о демонстрации в Кыргызстане и Таджикистане возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Также в ходе каждого нашего мероприятия будут организованы показы нового вооружения и военной техники государств-членов Организации.

В интересах качественной подготовки учений Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ и оборонными ведомствами государств-членов Организации проведен комплекс мероприятий, в том числе консультации, раздельные и совместные штабные тренировки, стратегическая командно-штабная тренировка, штабные переговоры, рабочие встречи по разработке и согласованию замыслов учений, рекогносцировки районов проведения учений.

Основным мероприятием оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) является проводимое в Кыргызской Республике в первой половине сентября командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024". В интересах КСОР будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2024" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2024".

Учения направлены на отработку вопросов применения сил и средств в целях урегулирования кризисной ситуации.

Стоит подчеркнуть, что Коллективные силы оперативного реагирования являются универсальным инструментом системы коллективной безопасности, позволяющим адекватно реагировать на все существующие вызовы и угрозы.

В ходе учений практически будет выполнено: приведение контингентов Коллективных сил в высшие степени боевой готовности, создание группировки, подготовка и ведение совместной операции по разрешению вооруженного конфликта.

В учебно-боевых задачах также будут задействованы силы и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики и выделенного состава Объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств (СНГ).

В начале октября на территории Республики Казахстан проведем командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

В ходе учения планируется отработать вопросы перегруппировки национальных контингентов, формирования в назначенном районе Коллективных миротворческих сил (КМС), планирования и проведения миротворческой операции.

При этом работа командования КМС будет основываться на решениях, выработанных в ходе стратегической командно-штабной тренировки, о которой речь шла выше. Учитывая важность системы радиоэлектронной борьбы, также будут отработаны вопросы совместного применения сил и средств РЭБ государств-членов Организации.

Необходимо отметить, что в Казахстане в январе 2022 года были впервые реально задействованы Коллективные силы ОДКБ для нормализации обстановки в связи с возникновением угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, вызванной в том числе вмешательством извне. Главы государств дали высокую оценку этой миротворческой операции.

На завершающем этапе в середине октября будет проведено совместное учение "Рубеж-2024" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) на территории Республики Таджикистан, которые предназначены для участия в отражении внешней военной агрессии, в совместных общевойсковых, контртеррористических и специальных операциях.

В условиях горно-пустынной местности спланирована отработка задач, в том числе подготовка органов управления, перегруппировка воинских контингентов, планирование и ведение боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Накануне учения будет проведена конференция по вопросам развития, подготовки и применения сил и средств системы коллективной безопасности, а в целях организации взаимодействия органов военного управления в ходе планирования операции будет проведен оперативный сбор с командованием КСБР Центрально-Азиатского региона.

Подчеркивая значимость этих мероприятий, на заключительных этапах учений спланировано личное участие генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Итоги совместных учений будут обобщены, детально изучены, их результаты в дальнейшем подлежат внедрению в практику.

Хочу подчеркнуть, что спланированные мероприятия с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ нацелены на защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов Организации, полностью соответствуют международным нормам и не направлены против других стран.

В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Кыргызской Республике, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ: Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Монголии, Исламской Республики Пакистан, Королевства Саудовская Аравия, Республики Узбекистан, Секретариата ООН, Секретариата ШОС, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

Кроме того, на заключительном этапе 11 сентября будут присутствовать парламентарии – участники заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств-членов Организации при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

В настоящий момент проводится работа по согласованию приглашения наблюдателей на учение "Рубеж-2024" на территории Республики Таджикистан.

Всего в ходе совместного, командно-штабных и специальных учений будут привлечены: личного состава более 5 тыс. человек и свыше 900 ед. вооружения, военной и специальной техники.

Практические мероприятия по выдвижению Войск (Коллективных сил) в районы проведения учений начнутся 4 сентября. Контингенты и техника доставляются на полигоны авиацией, железнодорожным и автомобильным транспортом.

На этом этапе на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ спланирована организация работы усиленной дежурной смены за контролем перегруппировки и развертывания воинских контингентов в назначенных районах.

К настоящему моменту проделана масштабная подготовительная работа. Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, уверен, что совместные учения проведем организованно и качественно, учебные и исследовательские цели будут достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий".

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