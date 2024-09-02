Lockheed Martin провела церемонию выкатки первого F-35A, предназначенного для ВВС Польши

ЦАМТО, 30 августа. Lockheed Martin объявила о состоявшейся 28 августа на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) церемонии выкатки первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Польши.

Самолет с серийным номером AZ-01 был продемонстрирован находившемуся в США с визитом заместителю министра национальной обороны Польши П. Бейде и другим официальным лицам. Он является первым из 32 заказанных для ВВС Польши истребителей F-35A (польское обозначение "Гусар").

Сборка самолета началась в апреле 2023 года. Он сошел с конвейера в конце июля 2024 года. Согласно планам, истребитель будет передан ВВС Польши в декабре, а затем доставлен на авиабазу Национальной гвардии "Эббинг" (шт.Арканзас), где будут проходить обучение польские пилоты. Ожидается, что на авиабазу "Ласк" в Польше первый F-35A прибудет в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, закупка для ВВС Польши истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой реализуется в рамках программы "Гарпия" (Harpia), включенной в план технической модернизации ВС Польши на 2021-2035 гг. Решение было принято без тендера после проведения комплексного анализа рынка.

Министр национальной обороны Польши М.Блащак объявил об отправке в США запроса о предложении на поставку 32 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" 28 мая 2019 года.

В сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в сумму до 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в версии Блок.4 с пакетом Technology Refresh 3 (TR-3) состоялась 31 января 2020 года. Он также предусматривает оказание услуг обучения личного состава и предоставление логистической поддержки, включая поставку запасных частей и расходных материалов, тренажеров, автономной информационно-логистической системы. Стоимость контракта составляет 4,6 млрд. долл. Соглашение не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей.

Предполагается, что первые шесть самолетов должны быть переданы в период с 2024 по 2025 гг., а поставки продолжатся до 2030 года.

Как заявляет Lockheed Martin, на текущий момент истребители F-35 размещены на 32 базах по всему миру. Компания поставила заказчикам более 1000 самолетов, обеспечила подготовку более 2540 пилотов и 16690 специалистов по техническому обслуживанию. Общий налет самолетов F-35 превышает 889 тыс. часов.