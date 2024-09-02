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РИА Новости

"Ростех" отправил в войска боевые машины с допзащитой от БПЛА

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Российская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Курганмашзавод" отправил в войска БМП-3 и БМД-4М, оснащенные допзащитой от БПЛА

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отправил в российские войска боевые машины БМП-3 и БМД-4М, оснащенные дополнительной защитой от дронов и устройствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа АО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") направил заказчику боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4М. Все машины оснащены комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие машин от атак БПЛА с воздуха, а также бортовой проекции от кумулятивных боеприпасов. Также техника получила устройства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Как отметили в холдинге, дополнительная защита поставляется в комплекте с машинами и монтируется в подразделениях, что позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах.

Кроме того, вместе с новыми боевыми машинами экипажи БМП-3 в этот раз получат письма от заводчан и их детей, в которых те желают военнослужащим поскорей вернуться домой с победой. Письма также написали сотрудницы предприятия - матери бойцов СВО.

За семь месяцев 2024 года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года. В текущем году в рамках поставленных задач "Курганмашзавод" выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком, добавили в "Высокоточных комплексах".

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