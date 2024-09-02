Роботизированный тягач МТ-ЛБ для подвоза боеприпасов опробуют в войсках

Как уточнил гендиректор "Ремдизеля" Александр Захаров, сперва бронетранспортер доведут до состояния движимого образца, после чего его направят в войска

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Разработанный предприятием "Ремдизель" многоцелевой роботизированный бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ для подвоза боеприпасов и вывоза раненых после доработок будет передан в войска для апробации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Захаров.

Машина впервые была представлена на форуме "Армия-2024". Как рассказал Захаров, она может управляться как механиком-водителем, так и при помощи пульта дистанционного управления. По его словам, роботизированный тягач нужен первую очередь для доставки боеприпасов, вывоза раненых и выполнения других задач на переднем крае, когда необходимо обеспечить безопасность личного состава.

"В прошлом году мы показывали беспилотное шасси "Зубило". Сейчас мы эту тему развиваем, только взяли уже существующую боевую единицу - МТ-ЛБ - и попытались ее роботизировать. <...> Это опытный образец, сейчас стоит задача довести его до состояния движимого образца, эта работа идет. Потом будет апробация, как и в случае с "Зубилом". Как только завершим все работы, апробация в войсках в любом случае будет", - рассказал гендиректор компании.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы, а также бронемашина З-СТС.