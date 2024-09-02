Для сохранения превосходства в воздухе НАТО нужно извлечь уроки из украинского конфликта (Business Insider, Германия)

Business Insider: в воздушном бою Западу Россию не победить

Украинский конфликт показал, что правила ведения воздушного боя радикально изменились, пишет Business Insider. Это означает, что НАТО нуждается в укреплении систем ПВО, инновационных средствах борьбы с беспилотниками и новых концепциях размещения войск. Без всего этого с Россией альянсу не справиться.

Российская военная операция на Украине, в ходе которой широко и активно используются беспилотные летательные аппараты, изменила представления о превосходстве в воздухе, сообщил командующий американской авиацией в Европе генерал Джеймс Хекер (James Hecker).

Хекер, написавший в прошлом месяце статью для издания Æther Journal, заявил, что если Североатлантический альянс хочет сохранить превосходство в воздухе, ему необходимо извлечь уроки из этой операции.

"Российская военная операция на Украине подтверждает, что господство в воздухе остается задачей номер один", — подчеркнул генерал. Дело не только в том, что такое господство дает авиации возможность вести успешные боевые действия, но и в том, что оно не позволяет загонять ситуацию в тупик, как это произошло на Украине.

За два с половиной года военных действий ни Россия, ни Украина не добились устойчивого и существенного превосходства в воздухе.

Воюющая сторона обладает таким превосходством тогда, когда может вести боевые действия и достигать поставленных целей, не встречая мощного сопротивления со стороны противника.

Россия пытается установить контроль в небе над Украиной, и ей удалось добиться этого в феврале на ограниченной части воздушного пространства в районе Авдеевки.

Но Украина защищает свое небо, используя зенитно-ракетные комплексы, современные самолеты, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Она не дает России установить превосходство у себя в небе.

"Многочисленные" уроки украинского конфликта

По словам Хекера, НАТО нужно извлечь "многочисленные" уроки из продолжающегося конфликта на Украине во избежание "ужасных" издержек патовой ситуации в воздушном пространстве.

Сюда входит и стратегия "сдерживания недопущением", цель которой — заставить противника усомниться в своей способности достичь поставленных целей, таких как вторжение в ту или иную страну.

Добиться этого можно, продемонстрировав наличие у НАТО сил, обладающих достаточным уровнем подготовки и профессионализма, а также средств, лишающих противника любых шансов на достижение своих целей.

Хекер отметил, что члены НАТО не могут полагаться исключительно на современное оружие, так как из-за появления низкозатратных средств поражения типа беспилотников его использование становится бесперспективным.

Украина часто применяет дешевые беспилотники, которые стоят несколько сотен долларов, для поражения дорогостоящих военных целей России, таких как вертолеты и танки, цена которых порой доходит до миллионов долларов.

Хекер назвал еще один вывод из украинского конфликта, состоящий в том, что если военные действия между крупными силами не завершатся на начальном этапе, такой конфликт неизбежно превратится в промышленную войну на истощение.

В феврале 2022 года Россия отправила на Украину двести тысяч солдат. Но ей не удалось захватить эту страну на первом этапе своей полномасштабной военной операции. Конфликт в восточном Донбассе продолжается уже два с половиной года.

Наконец, Хекер отметил, что для достижения победы в таком конфликте нужна экономическая мощь, стойкость, приспособляемость, инновации, политическая воля и единение общества.

По словам генерала, у членов НАТО в этом отношении есть "существенные преимущества". В случае нападения на НАТО они очень быстро преодолеют имеющиеся препятствия, такие как медлительность процесса закупок и законодательные барьеры, мешающие взаимодействию и обмену информацией.

Но Украина страдает от задержек с поставками западного оружия, и на многих этапах конфликта ей просто не удается отражать российские атаки.

"Мы должны немедленно и энергично взяться за решение таких проблем, чтобы создать необходимый потенциал нулевого дня для устрашения противника и обороны в будущем", — заявил Хекер.

Многие специалисты по воздушной войне, в том числе бывшие летчики-истребители, западные военачальники и офицеры, в прошлом месяце поделились с Business Insider аналогичными наблюдениями. По их словам, украинский конфликт наглядно показал, что некоторые элементы современного воздушного боя радикально изменились.

Эти эксперты отмечают, что НАТО нуждается в более прочной системе ПВО, в инновационных силах и средствах борьбы с беспилотниками, а также в новых концепциях размещения войск для противодействия России. Без этого альянс окажется в центре кровавого конфликта, если Россия нападет на одного из членов НАТО.

Автор статьи: Тибо Спирле (Thibault Spirlet).