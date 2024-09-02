Войти
ТАСС

Эксперт: стремление к космической гегемонии в США не зависит от правящей партии

219
0
0
Космический челнок Х-37 выполняет секретные миссии на околоземной орбите. Фото с сайта www.dvidshub.net
Космический челнок Х-37 выполняет секретные миссии на околоземной орбите. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Несмотря на межпартийную вражду, американский лидер Джо Байден не отменил ни один из принятых его предшественником Дональдом Трампом распорядительных документов по космосу, отметил директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Стремление США к гегемонии в космосе - "космическому глобализму" - останется вне зависимости от того, победит или проиграет на предстоящих президентских выборах республиканский кандидат Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Часто говорится, что Трамп против глобалистских устремлений демократов. Дело в том, что внутренний инстинкт колониста-золотоискателя у Трампа выплескивается в космос. Неважно, кто будет у власти - демократы или республиканцы - американский космический глобализм и стремление к гегемонии никуда не денутся", - заявил Уваров.

По его словам, на это может указывать то, что, несмотря на межпартийную вражду, за президентский срок Байдена ни один из почти десятка принятых Трампом распорядительных документов по космосу не был отменен. "Более того, на основании этих космических директив, указов и меморандумов продолжилась планомерная и системная работа, которая коснулась практически всех звеньев исполнительной власти США. Не отстает в этой работе и Сенат Конгресса США, который наиболее активен в теме законодательных инициатив в области космического мусора и управления космическим движением", - отметил эксперт.

В случае победы на выборах Трамп пообещал учредить Космическую нацгвардию. Как считает Уваров, такой ход может спровоцировать реакцию у других космических держав, хотя необязательно симметричную. "Иногда наше руководство, встречаясь с экстравагантными выпадами, характерными для политики некоторых стран, говорит о том, что ответ будет ассиметричным. Как поступать, если "космические рейнджеры" начнут устанавливать свои порядки - это дело политического руководства страны", - заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 03:47
  • 4254
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 03:42
  • 2738
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 02:50
  • 1
Заслуженная награда, День рождения Президента и немного о союзнических обязательствах
  • 31.08 17:17
  • 6
В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»
  • 31.08 11:45
  • 4
Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной
  • 31.08 03:03
  • 1
Forbes: вторжение ВСУ в Курскую область не убрало силы РФ с основного фронта
  • 31.08 02:52
  • 1
Патрульный корабль "Виктор Великий" передадут ВМФ в 2024 году
  • 31.08 02:36
  • 1
"Ак Барс" планирует модернизировать патрульные корабли проекта 22160
  • 31.08 02:22
  • 1
Корейский вариант Abrams обстреляли советскими «Манго»
  • 30.08 20:08
  • 1
Официальная презентация польского F-35 в США: есть нюансы
  • 30.08 13:21
  • 15
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 30.08 02:08
  • 581
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.08 19:57
  • 1
Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной
  • 29.08 19:50
  • 5
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 19:23
  • 1
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР