Эксперт: стремление к космической гегемонии в США не зависит от правящей партии

Несмотря на межпартийную вражду, американский лидер Джо Байден не отменил ни один из принятых его предшественником Дональдом Трампом распорядительных документов по космосу, отметил директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Стремление США к гегемонии в космосе - "космическому глобализму" - останется вне зависимости от того, победит или проиграет на предстоящих президентских выборах республиканский кандидат Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор АНО "Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Часто говорится, что Трамп против глобалистских устремлений демократов. Дело в том, что внутренний инстинкт колониста-золотоискателя у Трампа выплескивается в космос. Неважно, кто будет у власти - демократы или республиканцы - американский космический глобализм и стремление к гегемонии никуда не денутся", - заявил Уваров.

По его словам, на это может указывать то, что, несмотря на межпартийную вражду, за президентский срок Байдена ни один из почти десятка принятых Трампом распорядительных документов по космосу не был отменен. "Более того, на основании этих космических директив, указов и меморандумов продолжилась планомерная и системная работа, которая коснулась практически всех звеньев исполнительной власти США. Не отстает в этой работе и Сенат Конгресса США, который наиболее активен в теме законодательных инициатив в области космического мусора и управления космическим движением", - отметил эксперт.

В случае победы на выборах Трамп пообещал учредить Космическую нацгвардию. Как считает Уваров, такой ход может спровоцировать реакцию у других космических держав, хотя необязательно симметричную. "Иногда наше руководство, встречаясь с экстравагантными выпадами, характерными для политики некоторых стран, говорит о том, что ответ будет ассиметричным. Как поступать, если "космические рейнджеры" начнут устанавливать свои порядки - это дело политического руководства страны", - заключил он.