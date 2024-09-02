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ТАСС

WSJ: поставленные Украине F-16 уязвимы перед российскими ракетами ПВО

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Киев надеялся, что западные боевые машины смогут обеспечить Украине преимущество на поле боя, однако многие из полученных ВСУ истребителей F-16 "подержанные" и были в употреблении десятки лет, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Переданные Киеву истребители F-16 уязвимы перед российской системой ПВО, а украинским пилотам не хватает опыта управления ими. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Киев надеялся, что западные боевые машины смогут обеспечить Украине преимущество на поле боя, однако многие из полученных ВСУ истребителей F-16 "подержанные" и были в употреблении десятки лет. Они "уязвимы перед российскими ракетами ПВО", пишет газета.

Кроме того, украинские пилоты прошли ускоренное "нестандартное" обучение по обращению с истребителями. "Это все еще сопряжено с рисками", - сказал WSJ неназванный чиновник США.

Ранее американский чиновник подтвердил газете The Wall Street Journal, что Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16. При этом неназванный представитель американских властей выступил с утверждением, что самолет не был сбит, а крушение произошло из-за ошибки пилота. Позже в Воздушных силах ВС Украины подтвердили гибель украинского пилота Алексея Меся, который, по данным телеканала CNN, обучался управлению F-16. В Генштабе ВСУ также сообщили, что военнослужащий погиб во время воздушного боя в результате крушения самолета.

В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая позднее сообщила, что переданный Киеву истребитель F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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