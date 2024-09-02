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Война и мир: об Индии и ее мирной инициативе по прекращению российско-украинского конфликта (The Hindu, Индия)

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Президент США Джо Байден (слева) беседует с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время саммита G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, вторник, 15 ноября 2022 г.
Президент США Джо Байден (слева) беседует с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время саммита G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия, вторник, 15 ноября 2022 г.
Источник изображения: © Bay Ismoyo

The Hindu: в сентябре Моди встретится с Байденом и лидерами европейских стран

Попытки Индии выступать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной столкнутся с рядом трудностей, пишет The Hindu. Последние события на поле боя говорят о том, что противоборствующие стороны не намерены идти на компромиссы, считает автор статьи.

Спустя несколько дней после визита в Киев премьер-министр Нарендра Моди провел телефонные разговоры с американским президентом Джозефом Байденом и с российским президентом Владимиром Путиным. Появилась надежда, что Нью-Дели готов сделать шаг и добиться мира в конфликте между Россией и Украиной.

В сентябре Моди поедет в ООН, где будет встречаться с руководителями США и европейских стран, а возможно, проведет еще одну встречу с Владимиром Зеленским. В октябре он нанесет очередной визит в Россию, где состоится саммит БРИКС. Всё это усиливает появившиеся надежды.

Однако тем, кто строит предположения о миротворческой роли Индии, следует внимательно изучить все обстоятельства, а также занимаемую Индией позицию. С начала военной операции на Украине в 2022 году Индия старательно дистанцируется от "европейской войны", как этот конфликт однажды назвал министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, и от мирного диалога без участия России и Украины в переговорном процессе. Она даже отмежевалась от швейцарского мирного саммита. Моди неустанно заявляет, что Индия — единственная страна "на стороне мира", однако ее считают предубежденной в пользу Москвы, поскольку между двумя странами существуют исторические связи, военное сотрудничество и энергетическая зависимость. Нью-Дели необходимо изменить свой имидж, став более беспристрастным посредником.

Между тем боевые действия не прекращаются, что указывает на убежденность противоборствующих сторон в возможности одержать победу на поле боя. Россия нанесла серию смертоносных ударов по Украине прямо накануне июльского визита Моди в Москву, а Украина провела операцию по вторжению в Курскую область перед приездом Моди в Киев на прошлой неделе. Это является свидетельством опасной силовой игры и обмена сигналами между Зеленским и Путиным, которые не принимают во внимание чувства и настрой своего высокого гостя.

С учетом такой непримиримости Нью-Дели должен действовать очень осторожно, если он хочет вступить в ряды желающих урегулировать данный конфликт. Успешных попыток на этом направлении было мало, и они потребовали сосредоточенных усилий. Это Черноморская зерновая инициатива, усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС и последний обмен российскими и украинскими военнопленными.

Индия также должна сформулировать и четко изложить свои принципы в работе по поиску компромиссов для прекращения огня и достижения прочного мира. Правительству Моди будет нелишне изучить историю самой Индии. В 1950-е годы премьер-министр Джавахарлал Неру по настоянию Вены предпринял посреднические усилия на переговорах с советским лидером Никитой Хрущевым о выводе войск из северо-восточной зоны Австрии в обмен на гарантии австрийского нейтралитета.

Индийскую мирную инициативу еще больше осложняют предложения, выдвинутые Украиной и Россией. Зеленский настаивает на полном выводе российских войск с украинской территории, а Путин призывает Киев вывести свою армию из новых российских регионов, а также официально отказаться от любых попыток вступить в НАТО.

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