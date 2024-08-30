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ИА Regnum

В зоне СВО начали испытания нового дрона «Каракатица»

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Полевые испытания новой модификации наземного беспилотника
Полевые испытания новой модификации наземного беспилотника.
Источник изображения: regnum.ru

Донецк, 28 августа, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции российские военные успешно тестируют новую разработку: наземный беспилотник, предназначенный для установки дымовой завесы. Об этом ИА Регнум сообщил источник, знакомый с деталями испытаний.

В основе беспилотника — платформа, которая ранее использовалась для доставки боеприпасов на передовую, для доставки к вражеским укреплениям взрывчатки, а также для эвакуации раненых.

«Ребята придумали для нового оружия рабочее название «Каракатица». В природе этот моллюск успешно использует для маскировки чернила, которые выпускает в воду, чтобы сбить противника с толку. Дрон «Каракатица» тоже устанавливает плотную дымовую завесу, помогая скрыть от противника свои передвижения», — рассказал источник ИА Регнум.



По словам собеседника агентства, разработку уже несколько раз успешно применяли, в частности — при наступлении на донецком направлении.

«Уже есть обратная связь с передовой. «Каракатицы» сильно помогают ребятам дымами при штурмах», — добавил собеседник ИА Регнум.

Платформа, использованная в новом типе дрона, — универсальная. Как уже сообщалось, различные ее модификации успешно использовались для абсолютно разных целей. Есть беспилотник для минирования — «Скорпион М». Для эвакуации раненых и вывоза погибших используется модификация «Айболит». Кроме того, разработку можно применять для установки РЭБ, дозора, подвоза боеприпасов и продовольствия и других целей.

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