"Активно закапываются". Смогут ли ВСУ закрепиться в Курской области

Полковник Ходаренок: ВСУ требуется усиление для удержания участков в Курской области

США обсуждают с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн признал, что они находятся в контакте с Киевом для обсуждения дальнейших действий. По его словам, ВСУ предпринимают попытки закрепиться в российском регионе. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов также сообщил, что украинские военные возводят оборонительные сооружения и «закапываются» под Курском. Как будет складываться обстановка в российском регионе в ближайшее время, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Руководители разведывательных служб США, включая заместителя директора ФБР Пола Эббейта и заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, обсудили проблемы национальной безопасности на конференции по разведке в Бетесде, штат Мэриленд. Среди тем были борьба с терроризмом, безопасность выборов и глобальные вызовы в Европе и на Ближнем Востоке. Кроме того, они обсудили конкуренцию великих держав в космосе, кибербезопасность и важность государственно-частного партнерства.

В ходе выступлений поднимался и украинский вопрос. В частности, Дэвид Коэн сказал, что прорыв российской границы в Курской области окажет влияние на ситуацию на основной линии соприкосновения и на возможные переговоры. Он отметил, что ВСУ на захваченной территории России «строят оборонительные сооружения, и, насколько мы можем судить, ... намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени».

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов также признал, что украинские войска возводят оборонительные сооружения в Курской области.

«На большей части участков ВСУ активно закапываются, строят оборонительные сооружения», - отметил он.

Недооценили противника

И хотя окончательную черту под событиями в Курской области проводить явно преждевременно, тем не менее, на данном этапе можно сказать следующее. Вооруженные силы Украины здесь в полном объеме воспользовались фактором внезапности. Можно сказать, что

со стороны российского командования налицо была определенная недооценка возможностей противника.

Считалось, что ВСУ в ходе последних боев в значительной степени утратили наступательный потенциал и к каким-либо масштабным действиям в этом плане не способны. Действительность показала, что это еще далеко не так.

К тому же есть вопросы к разведке, к фортификационному оборудованию местности в приграничной полосе, боевому и численному составу войск, выделенных для прикрытия государственной границы, наконец, и к уровню руководства войсками (силами) на этом направлении соответствующими военачальниками.

Вместе с тем, на первых порах успешное вторжение ВСУ в Курскую область было осуществлено сравнительно малыми силами, и развить успех введением в сражение вторых эшелонов и резервов у украинской армии не получилось по одной простой причине - отсутствия таковых. Стремительного броска на Курск и Курчатов не получилось. Помимо этого, не самую позитивную роль для наступающих украинских подразделений и частей сыграло отсутствие должной авиационной поддержки и отсутствие аэромобильных соединений (способных осуществить тактические вертолетные десанты).

Сможет ли ВСУ удержать территории?

Возникает вопрос - каким образом будет развиваться ситуация в Курской области в ближайшее время и насколько оправдается прогноз замдиректора ЦРУ Коэна о намерении ВСУ «удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени».

В этом плане прибегнем к самым элементарным оперативным расчетам. Вооруженные силы Украины в Курской области продвинулись на глубину примерно в 25 км и на фронте приблизительно в 40-45 км. То есть общая протяженность линии боевого соприкосновения в данном случае составит примерно 150 км. Обычно мотострелковой дивизии по уставным требованиям в обороне назначается полоса по фронту в 30-40 км и глубиной в 20-25 км.

ВСУ для прочного удержания подобного выступа (и ведения оборонительных действий по принципу «ни шагу назад») в Курской области надо несколько дивизий. Поскольку в украинской армии дивизий как таковых нет, то ВСУ для успешного ведения оборонительных действий потребуется еще дополнительно несколько бригад.

То есть группировку войск, действующую в Курской области, руководству ВСУ надо значительно усиливать, и требуется в полном объеме проводить фортификационное оборудование полосы обороны.

Одно дело - действия небольших мобильных групп, и совершено другое - прочно удерживать участок территории. В этом случае надо создавать тактические инженерные заграждения, систему сплошных траншей и ходов сообщения, отсечные рубежи и позиции, огневые позиции артиллерии и пр.

На все это требуются силы, средства, инженерная техника, наконец, просто время.

Однако на этом этапе СВО откровенно сложная ситуация для частей и подразделений ВСУ сложилась на Покровском направлении. Высказываются мнения, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска. Российские войска значительно продвинулись на этом направлении. Под их контролем сегодня последняя ключевая высота перед Покровском.

Вполне возможно, что ВСУ могут в целях усиления войск на Покровском направлении начать отвод войск из Курской области. Однако тут следует заметить, что Покровск еще российской армией не взят (пока действия ВС РФ на этом направлении не столько успех, сколько ожидание успеха), признаков организованного отхода украинской армии с российской территории не отмечается, да и слишком велика политическая цена отступления ВСУ из Курской области. По сути дела, это ведь явится своеобразным признанием со стороны Киева бесполезности вторжения на российскую территорию, предпринятого 6 августа.

По этим причинам есть все основания полагать, что военно-политическое руководство в Киеве бросит все имеющиеся в его распоряжении силы и средства для стабилизации ситуации на Покровском направлении и в то же время постарается удержать захваченный участок территории в Курской области, не прибегая к перегруппировкам своих частей и соединений из этого региона. Как будет развиваться ситуация, покажет самое ближайшее будущее.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок