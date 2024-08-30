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Интерфакс-АВН

Китай призывает США прекратить "военный сговор" с Тайванем

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Бригада наземного обслуживания прикрепляет ракету к крылу реактивного истребителя F-16 на базе ВВС в Чиайи, Тайвань. 6 января 2023 года.
Бригада наземного обслуживания прикрепляет ракету к крылу реактивного истребителя F-16 на базе ВВС в Чиайи, Тайвань. 6 января 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Taiwan Presidential Office via AP

Пекин. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон отказаться от поддержки идеи независимости Тайваня.

"Китай призывает американскую сторону прекратить военный сговор с Тайванем, вооружение Тайваня и распространение ложных сведений о Тайване", - говорится в пресс-релизе китайского оборонного ведомства, опубликованном в четверг.

"Китай привержен делу обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, однако силы, выступающие за независимость Тайваня, так же не совместимы с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, как огонь с водой", - отмечается в релизе.

Салливан на встрече с Чжан Юся "отметил важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, приверженность США свободе судоходства в Южно-Китайском море, обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонно-промышленной базы России".

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