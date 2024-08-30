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ТАСС

В ВСУ подтвердили гибель украинского пилота F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky, архив

В пресс-службе отметили, что военный погиб в воздушном бою 26 августа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Воздушные силы ВС Украины подтвердили гибель украинского пилота F-16.

Ранее американский чиновник подтвердил газете The Wall Street Journal, что Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16. Как утверждает неназванный представитель американских властей, самолет не был сбит, крушение произошло из-за ошибки пилота. В то же время Минобороны США отказалось комментировать корреспонденту ТАСС информацию о потере Украиной истребителя.

"Погиб летчик Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь", - говорится в Telegram-канале Воздушных сил. При этом в пресс-службе отметили, что военный погиб в воздушном бою 26 августа.

Как сообщил телеканал CNN, Месь проходил обучение по управлению F-16. Как проинформировал телеканал со ссылкой на источник в ВСУ, военнослужащий погиб во время крушения самолета. При этом собеседник CNN не верит, что причиной крушения F-16 стала ошибка пилота.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что военнослужащий погиб во время крушения самолета. Для выяснения причин происшествия была создана специальная комиссия Минобороны, она работает на месте падения машины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

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